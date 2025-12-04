Козоріг / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 грудня?

День позитивної і водночас спокійної та врівноваженої енергетики, і для фіналу робочого тижня це логічно і зрозуміло. Необхідно поступово переходити в режим вихідних днів, а поспіх внесе сумбур як у вчинки, так і в перебіг життя загалом. Другу половину дня, звісно, якщо випаде така можливість, необхідно присвятити відпочинку, у такий спосіб вдасться акумулювати енергію, яка знадобиться нам уже на початку нового тижня.

Козоріг

Козорогам зірки радять на деякий час відволіктися від розв’язання професійних питань і приділити увагу своєму житлу, яке часто страждає від того, що представники знака через зайнятість наполегливо ігнорують його стан. Зробивши просте — а ще ліпше, генеральне — прибирання, вони помітять, що життя, як кажуть у старому анекдоті, налагоджується. Причиною хороших змін стане розчищений простір, яким безперешкодно зможе рухатися позитивна енергія.

