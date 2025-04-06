Астрологічний прогноз на 7 квітня

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: бажано відмовитися від будь-яких — зокрема й побутових — починань, оскільки успішними вони не будуть.

Символ дня: кажан.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливі кольори дня: жовтий, помаранчевий.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: хвороби цього дня будуть зумовлені зниженням імунітету, тому необхідно вжити заходів щодо його зміцнення: правильно харчуватися, приймати вітаміни, гуляти на свіжому повітрі.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса та грибів, під забороною також алкоголь і куріння.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева й чагарники.

Магія і містика дня: небажано займатися любовною магією, особливо якщо її об’єкт проти такого насильства над собою.

Сни дня: сни нинішньої ночі, яким би не був їхній сюжет, нічого поганого людині не віщують.

Табу дня: необхідно побоюватися дзеркал — не варто навіть дивитися в них.

Цитата дня: «Любов до книжок — один з найвишуканіших дарів богів» (Артур Конан Дойл).

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