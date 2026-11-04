Овен / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 листопада?

День, коли не варто вірити на слово всьому, що нам скаже оточення, адже в його словах буде дуже мало правди.

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Також слід із певною обережністю ставитися до подій, що відбуваються: вони можуть здаватися зовсім не такими, якими є насправді. Не варто робити з них важливих висновків і ухвалювати серйозні рішення, оскільки вже завтра ситуація може різко змінитися, тож має сенс трохи зачекати, поки реальність набуде своїх справжніх рис.

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Овен

Овни — завдяки своїй непосидючій та активної натурі — не можуть проводити час, нічого не роблячи, завжди, і сьогоднішній день у цьому сенсі — не виняток. Але сьогодні на безпосередній роботі для них не знайдеться необхідного заняття, тому зірки радять їм присвятити час відпочинку, поєднавши його з домашніми клопотами — особливо з прибиранням.

У результаті представники цього знака не тільки отримають ідеально чисте житло, а й знайдуть річ, яку, як їм здавалося, вони втратили безповоротно.

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