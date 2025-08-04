ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 5 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 серпня?

День, коли будь-який скоєний у цей час вчинок має бути продиктований добрими спонуканнями, інакше доведеться дуже швидко дізнатися, як працює закон бумеранга: зло зруйнує не лише стосунки з людьми, проти яких воно спрямоване, а й життєвий добробут загалом. Виявлені милосердя і великодушність принесуть відчутну користь: цілком можливо, що хтось із обблагодіяних нами людей захоче нам віддячити — не варто відмовлятися від його вдячності.

Телець

Тельці можуть розраховувати на серйозне професійне досягнення, до якого вони рухаються вже давно. Головне, що їм потрібно зробити для цього, — виявити ініціативу, яка виявиться не тільки не караною, але й всіляко заохочуваною. Наразі вона — найкращий спосіб привернути до себе увагу керівництва, яке обов’язково оцінить нові ідеї представників знака — до того ж як у кар’єрному, так і у фінансовому сенсі, запропонувавши нову посаду або підвищивши зарплату.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie