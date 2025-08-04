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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 серпня?

День, коли будь-який скоєний у цей час вчинок має бути продиктований добрими спонуканнями, інакше доведеться дуже швидко дізнатися, як працює закон бумеранга: зло зруйнує не лише стосунки з людьми, проти яких воно спрямоване, а й життєвий добробут загалом. Виявлені милосердя і великодушність принесуть відчутну користь: цілком можливо, що хтось із обблагодіяних нами людей захоче нам віддячити — не варто відмовлятися від його вдячності.

Телець

Тельці можуть розраховувати на серйозне професійне досягнення, до якого вони рухаються вже давно. Головне, що їм потрібно зробити для цього, — виявити ініціативу, яка виявиться не тільки не караною, але й всіляко заохочуваною. Наразі вона — найкращий спосіб привернути до себе увагу керівництва, яке обов’язково оцінить нові ідеї представників знака — до того ж як у кар’єрному, так і у фінансовому сенсі, запропонувавши нову посаду або підвищивши зарплату.

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