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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 6–7 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Риби

Риби / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить у ці дні — 6–7 липня?

22-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, є періодом осягнення мудрості та здобуття нових знань. Він сприятливий для будь-яких починань, проте лише в тому разі, якщо вони спрямовані на творення — руйнування успіху не принесе, навпаки, може виявитися покараним, що ми дуже швидко усвідомимо й відчуємо.

У цей час складаються ідеальні умови для творчої діяльності, тому особливо важливо діяти тим, чия робота безпосередньо пов’язана з креативом — поетам, письменникам, художникам, музикантам, акторам, режисерам. Не менш вдалим буде день і для тих, хто займається наукою: схоже, вони перебувають на порозі важливого відкриття, залишилося зробити останній — вирішальний — ривок у цьому напрямку.

Риби

У Риб у цей час, як кажуть у таких випадках, розплющаться очі, що дозволить їм по-новому поглянути на людину, яка перебуває поруч із ними. Найімовірніше, вони довго сприймали її з негативного боку або, щонайменше, з упередженням, вважаючи її негідною своєї уваги.

Відкриття, яке чекає на представників знака цими днями, виявиться надзвичайно приємним: вони зрозуміють, що зі старим знайомим не лише можна, а й потрібно мати справу. Головне — не зволікати з активними діями, адже лише так можна буде випередити можливих суперників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
361
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