Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 березня?

День, коли все, що з нами відбувається, має не випадковий, а закономірний характер: воно зумовлене нашими вчинками, здійсненими в попередній часовий період.

Тож, потрапляючи в ту чи ту ситуацію — як професійну, так і життєву — треба запитати, що ми зробили для того, щоб зіткнутися з такими обставинами. У будь-якому разі треба бути готовими до повернення бумеранга — як злого, так і доброго характеру, який ми «запустили» певний час тому.

Телець

Тельцям не тільки можна, а й потрібно брати участь у дискусіях, хоч би якої сфери їхнього життя — ділової, фінансової або особистої — вони стосувалися. Сьогодні представники знака матимуть усі якості, необхідні для успішного доказу своєї правоти: переконливість, красномовство і наполегливість, яка не дасть змоги їм відступити на півдорозі.

Ну, а якщо вони ще й подбають про те, щоб зібрати необхідну доказову базу — факти й докази на користь своєї версії, то результат диспуту перевершить усі очікування.

