Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 червня?

Потужна енергетика дня дозволяє досягти приголомшливих результатів, особливо якщо зосередитися на одній, але дійсно важливій справі, не витрачаючи сили на безліч дрібних і незначних. А ось у фінансовому сенсі необхідно бути обережними — здійснювати бажано лише незначні операції, а від інших потрібно відмовитися. Налагоджуючи стосунки з людьми, з якими ми перебуваємо в конфлікті, важливо замислитися над тим, як зробити їм приємне, навіть невеликий подарунок — пов’язаний із їхніми захопленнями сувенір — допоможе знайти шлях до їхнього серця.

Скорпіон

Скорпіонам зірки наполегливо рекомендують вирушати в поїздки різного характеру та протяжності. Якими б вони не були — короткочасними відрядженнями або тривалими подорожами, обставини — від руху транспорту до умов в готелі — складуться максимально сприятливо. Висновок із ситуації можна зробити тільки один: потрібно, не гаючи часу, купувати квитки, бронювати житло і — що дуже важливо! — складати маршрут подорожі.

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