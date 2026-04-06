Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
12k
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 6 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Лев

Лев

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 квітня?

Друга половина 18-го місячного дня, який почався в неділю і завершиться цього дня, в понеділок.

Значною мірою він є небезпечним, оскільки робить нас безвольними і схильними до чужого — не завжди доброзичливого — впливу, якому не завжди можуть протистояти навіть сильні й самостійні люди, не кажучи вже про слабких і ведених. Однак, якщо ретельно дотримуватись рекомендацій зірок та астрологів, більшості неприємностей можна уникнути. Найголовніше — обережно спілкуватися з тими, хто буде перебувати поряд, особливо, якщо ми недостатньо добре їх знаємо, а також не залишати поза увагою своїх дітей, хоч якого б віку вони не були.

Лев

Леви зможуть подивитися на своє життя начебто з висоти пташиного польоту: переглянути свою поведінку, яка призвела до тих чи тих — як позитивних, так і негативних — результатів. Як наслідок, представники знака значною мірою можуть почати своє життя з чистого аркуша, що наразі для них особливо важливо. До того ж, сьогодні їм вдасться закласти позитивну програму на найближче майбутнє, обравши для втілення в життя саме той життєвий напрям, який має для них особливе значення — наприклад, ділову або особисту сферу.

