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Якому знаку зодіаку пощастить 6 листопада
Удача потрібна завжди і всім, але в наш — непростий — час без неї особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 листопада?
День, коли на перший план виходить інтуїція — саме до неї слід звертатися, ставлячи важливі — життєві, професійні та, особливо, фінансові — питання. Звертатися до розуму, дотримуючись його міркувань, прораховуючи всі можливі варіанти ймовірного розвитку подій, цього дня — марна справа, оскільки все одно щось обов’язково піде не так. А ось інтуїція зможе передбачити можливі ускладнення й спрямує людину на потрібний і єдино правильний шлях.
Рак
Цього дня Раки відчують потужний приплив енергії, який допоможе їм не тільки активно діяти, а й втілювати свої думки в реальні речі та події.
Саме тому представникам цього знака, які вирізняються своїм песимістичним поглядом на світ, дуже важливо стежити за тим, щоб усі їхні думки мали винятково позитивний характер — від негативу слід відмовлятися одразу — рішуче й безповоротно.
Лише в такому разі їм вдасться втілити в життя будь-які — навіть найсміливіші — свої мрії.
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