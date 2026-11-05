Рак / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 листопада?

День, коли на перший план виходить інтуїція — саме до неї слід звертатися, ставлячи важливі — життєві, професійні та, особливо, фінансові — питання. Звертатися до розуму, дотримуючись його міркувань, прораховуючи всі можливі варіанти ймовірного розвитку подій, цього дня — марна справа, оскільки все одно щось обов’язково піде не так. А ось інтуїція зможе передбачити можливі ускладнення й спрямує людину на потрібний і єдино правильний шлях.

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Рак

Цього дня Раки відчують потужний приплив енергії, який допоможе їм не тільки активно діяти, а й втілювати свої думки в реальні речі та події.

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Саме тому представникам цього знака, які вирізняються своїм песимістичним поглядом на світ, дуже важливо стежити за тим, щоб усі їхні думки мали винятково позитивний характер — від негативу слід відмовлятися одразу — рішуче й безповоротно.

Лише в такому разі їм вдасться втілити в життя будь-які — навіть найсміливіші — свої мрії.

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