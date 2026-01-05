Риби / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 січня?

День, коли характер — буквально на очах у оточення — може зіпсуватися навіть у найприємніших у всіх сенсах людей. Всьому виною — місячні енергії, які «вишукують» на поверхню найжахливіші якості — злість, заздрість, недоброзичливість, які є в кожного з нас. У звичайному — повсякденному — житті ми їх старанно ховаємо, але в такі дні, як цей, вони вириваються назовні. Також у цей час нас спокушають — іноді в буквальному сенсі слова — шкідливі звички, від яких — як нам здавалося — ми вже позбулися, не варто давати їм жодного шансу.

Риби

Рибам можна — і навіть потрібно — здійснювати будь-які фінансові операції, які в будь-якому разі виявляться успішними і принесуть очікуваний прибуток представникам знака. Головне — не поспішати, бо гроші такого ставлення не люблять, і ретельно зводити дебет із кредитом, тобто обмірковувати придбання, обліковувати витрати й доходи, та так, щоб перші не перевершували другі, в іншому разі можна опинитися в неприємному матеріальному становищі.

