Овен / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 6 травня?

День талану у всіх сферах професійної — і господарської — діяльності, але тільки в тому разі, якщо ми не ледарюватимемо, а докладемо до виконання завдань, які самі собі поставили, максимум зусиль. Час також сприятливий для будь-яких земних справ — від прибирання та ремонту до будівництва котеджу або заміського будинку. До речі, до цього напряму діяльності належать і особисті стосунки: можна — і треба! — налагоджувати ті, які розладналися, і вибудовувати нові — вони виявляться надзвичайно міцними.

Овен

Овнам зірки радять у всьому спиратися на гарний настрій, який супроводжуватиме представників знака від самого ранку, тоді вони зможуть вирішити всі питання, які заплановані на день. Вони зможуть не лише зрушити гори на роботі, яка вимагатиме маси уваги, а й повернути в колишнє — мирне — русло стосунки, які останнім часом зайшли в глухий кут: сьогодні складуться сприятливі обставини для примирення.

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