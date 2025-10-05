Якому знаку зодіаку пощастить 6 жовтня

Козоріг / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 6 жовтня?

Нинішній день є класичним понеділком у тому значенні, як ми його розуміємо: в цей час можна братися до роботи над новими проєктами — їх реалізація виявиться блискучою. Головне — уникнути поспіху в діях, інакше доведеться повертатися до початкової точки та виправляти всі огріхи. Бажано також налагоджувати взаємини з близькими людьми, особливо якщо останнім часом вони погіршилися.

Козоріг

Козорогам зірки настійно рекомендують відкласти — звісно, на певний час — свою роботу і зайнятися гармонізацією навколишнього простору. Ніхто не закликає їх влаштовувати прибирання, оскільки в оселі цих педантів і так панує чистота, що межує зі стерильністю, а ось перебрати документи та речі не лише можна, а й треба. Водночас дуже важливо позбутися паперів, у яких закінчився «термін придатності», та одягу, який не одягали понад рік. Упорядкування шаф відкриє шлях для доброчинної енергії, яка незабаром змінить життя на краще.