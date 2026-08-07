Стрілець / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7–8 серпня?

У 25-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, відбувається різке зменшення моральних і фізичних сил, які потрібні нам для приємного життя та повноцінної роботи. Їх не можна витрачати бездумно, а, навпаки, дуже важливо економити й накопичувати.

Реклама

У роботі, для якої найкраще підходить п’ятниця, а також під час суботніх домашніх справ, потрібно довести до ладу старі проєкти, які досі не були остаточно завершені — саме зараз настав час для цього.

Реклама

У стосунках з оточенням головне — не втручатися в чуже особисте життя, інакше можна почути неприємні закиди щодо того, що спершу треба розібратися у своїх справах, а вже потім критикувати інших.

Стрілець

Стрільці зможуть успішно вийти зі складної професійної — чи життєвої — ситуації, в якій вони опинилися останнім часом, навіть якщо ще вчора вона здавалася нерозв’язною й викликала відчуття приреченості. Успіх, найімовірніше, складатиметься з двох складників — сприятливих обставин та самостійно розроблених тактики й стратегії врегулювання наявної проблеми.

Результат виявиться напрочуд простим і приємним, але головне в цьому разі — зробити з нього висновки, щоб знову не опинитися в такій ситуації.

Читайте також:

Реклама

Новини партнерів