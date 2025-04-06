Якому знаку зодіаку пощастить 7 квітня

Риби / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 7 квітня?

Енергії нинішнього ідеально відповідають початку робочого тижня, оскільки сприяють усім, хто береться до будь-якої нової справи — як на роботі, так і вдома. Головне — дотримуватися умов, які ставлять перед нами зірки, найголовніша з яких — творення. У жодному разі не можна нічого руйнувати, навіть якщо здається, що цієї дії жодним чином не уникнути. Так, ремонт у квартирі зовсім необов’язково починати з ламання стін чи перегородок, спочатку необхідно зробити — самостійно або з залученням спеціаліста — дизайн-проєкт свого майбутнього житла та замовити необхідні матеріали. Спілкування з людьми навколо пройде на позитиві, тому є сенс запланувати саме на цей день відповідальні ділові переговори або важливі особисті розмови, які довго відкладалися на потім.

Риби

Риби можуть отримати професійну пропозицію, на яку представники знака чекали довгий час. Звісно, блискавично відповідати на неї згодою не варто — зірки рекомендують взяти час на аналіз запропонованих умов та обмірковування остаточної відповіді, але не радять затягувати цей процес: надто висока ймовірність проминути свою вигоду, причому як матеріальну, так і кар’єрну.

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