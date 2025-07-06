Водолій / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 липня?

День, коли минуле вторгається в наше життя не просто так: його мета — змусити нас виправити помилки, що були припущені раніше. Стосуватися вони можуть будь-якої життєвої сфери, але оскільки йдеться про понеділок, нескладно припустити, що на перший план вийде все, що пов’язане з вирішенням професійних чи бізнесових питань. Чим би ми не почали займатися в цей час, зупинятися — і тим більше переривати роботу — не слід, тоді, найімовірніше, її вже не вдасться закінчити, і вона розбурхуватиме нас своєю незакінченістю.

Водолій

Водоліям вдасться вирішити дуже важливе професійне — або фінансове — питання, в чому їм допоможуть люди і події з їхнього давнього — або не дуже — минулого. У першому випадку представники знака зможуть розраховувати на свої колишні зв’язки, які несподівано активізуються в цей час і принесуть серйозну користь. У другому можна буде вийти із ситуації, так би мовити, за аналогією, згадавши, що таке в їхньому житті вже відбувалося, і вони знайшли правильну відповідь на поставлене запитання.

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