Якому знаку зодіаку пощастить 7 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Діва

Діва / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 листопада?

Не найприємніший день місячного гороскопу, коли більшість людей опановують апатія і небажання що-небудь робити. Причиною тому є зовнішній негатив, який чинить сильний вплив на наш настрій і, як наслідок, працездатність. Події нинішнього дня — як позитивні, так і негативні — є результатом того, що ми зробили — і навіть думали — у попередній період часу, тож шукати винних довкола не варто — потрібно питати із себе.

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують почати вікенд вже сьогодні, у п’ятницю, не чекаючи на вихідні. У такий спосіб вони зможуть поповнити запас фізичних і моральних сил, які останнім часом — і вони це добре відчувають — почали вичерпуватися. Шукати «підзарядку» необхідно в заняттях, які приносять представникам знака задоволення, а це може бути як їхнє хобі, так і спілкування з приємними людьми — родичами, коханими, дітьми — навіть чужими — і тваринами.

