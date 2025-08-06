Близнюки / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаю до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми мчиожемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 серпня?

День не підходить для початку важливих проєктів, тому краще зосередитись на старих рутинних справах. Конфлікти з оточенням сьогодні можуть виникати через будь-яку дрібницю, тому з іншими людьми потрібно спілкуватися якнайменше, дослухатися до внутрішнього голосу — частіше. У такому разі також вдасться уникнути чужого впливу та участі стати жертвою чужих злочинних задумів.

Близнята

Близнята цього дня зможуть домогтися всього, чого прагнуть, а в деяких випадках їхні досягнення можуть навіть перевершити найсміливіші наміри та очікування представників знаку. Щоправда, для того, щоб ці плани здійснилися, не можна ледарювати і чекати, коли все владнається саме собою — необхідно діяти. До того ж силу свого руху необхідно порівнювати зі своїми можливостями: не варто поспішати, передбачаючи події — все необхідно робити свого часу.

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