Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 січня?

День негативної енергетики, коли необхідно дотримуватися обережності в усіх життєвих сферах, але насамперед — у стосунках з людьми з оточення, незалежно від того, є вони близькими чи сторонніми. Нікому не можна вірити на слово — надто велика ймовірність помилок, яких можемо припуститися як ми самі, так і наші партнери та співрозмовники. Потрібно відмовитися від нових ідей і пропозицій — вони можуть виявитися оманою, ілюзією й обманом. Також не можна комусь щось обіцяти — дотримати свого слова з найрізноманітніших причин, найімовірніше, не вдасться.

Скорпіон

Скорпіонам порада зірок, яку вони дають їм цього дня, може здатися несподіваною і парадоксальною, але представникам знака є сенс над нею замислитися — найімовірніше, вона не така погана, як може здатися на перший погляд. Дізнавшись, що хтось із доволі близьких людей пліткує про них за спиною, їм слід не засмучуватися, а радіти: отже, вони досягли життєвих — і професійних — результатів, що викликають заздрість в оточення, тобто є успішними й вдалими.

