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Якому знаку зодіаку пощастить 7 травня
Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.
Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 травня?
Місячна енергетика нинішнього дня негативно позначається на людській психіці, роблячи одних дратівливими та запальними, а інших — недовірливими та вразливими. Будь-яка двозначна ситуація може викликати неадекватну реакцію: як різкий сплеск емоцій, так і повну апатію та відмову від будь-яких дій. Такий психологічний стан — не більше ніж вплив Місяця, тому вже завтра від нього не залишиться і сліду, так що дуже важливо перечекати цей неприємний період. Головне — якнайменше спілкуватися з оточенням, навіть якщо йдеться про близьких людей — завтра можна буде все надолужити.
Терези
Терезам зірки наполегливо рекомендують проаналізувати попередній життєвий період, зробивши висновки щодо того, що було здійснено правильно, а в чому — припущена помилка. Прозірливість, властива у цей час представникам знака, дозволить їм спланувати свою майбутню тактику та стратегію досягнення мети таким чином, що успіх можна вважати гарантованим.
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