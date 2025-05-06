Терези / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 травня?

Місячна енергетика нинішнього дня негативно позначається на людській психіці, роблячи одних дратівливими та запальними, а інших — недовірливими та вразливими. Будь-яка двозначна ситуація може викликати неадекватну реакцію: як різкий сплеск емоцій, так і повну апатію та відмову від будь-яких дій. Такий психологічний стан — не більше ніж вплив Місяця, тому вже завтра від нього не залишиться і сліду, так що дуже важливо перечекати цей неприємний період. Головне — якнайменше спілкуватися з оточенням, навіть якщо йдеться про близьких людей — завтра можна буде все надолужити.

Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують проаналізувати попередній життєвий період, зробивши висновки щодо того, що було здійснено правильно, а в чому — припущена помилка. Прозірливість, властива у цей час представникам знака, дозволить їм спланувати свою майбутню тактику та стратегію досягнення мети таким чином, що успіх можна вважати гарантованим.

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