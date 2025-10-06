Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 жовтня?

Нинішній день не призначений для смутку, туги й зневіри — вищі сили можуть вважати таку поведінку ознакою невдячності. Вважається, якщо людина в цей час чимось незадоволена, то вона не заслуговує не тільки на поліпшення життєвих обставин, а й на те, що вже має. Можна підбивати підсумки зробленого за попередні кілька тижнів: якщо діяльність була успішною, результати потішать, і — навпаки.

Скорпіон

Скорпіонам зірки рекомендують призначати на сьогоднішній день ділові переговори будь-якого ступеня складності — їм вдасться переконати своїх партнерів у чому завгодно, головне в цій ситуації — не зловживати впливом, який вони матимуть над оточенням. Також дуже важливо зробити так, щоб зустріч відбулася в максимально неформальній атмосфері — будь-який офіціоз у цей час не лише не допоможе, а й завадить досягти поставленої мети.

