ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
469
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 7 жовтня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 жовтня?

Нинішній день не призначений для смутку, туги й зневіри — вищі сили можуть вважати таку поведінку ознакою невдячності. Вважається, якщо людина в цей час чимось незадоволена, то вона не заслуговує не тільки на поліпшення життєвих обставин, а й на те, що вже має. Можна підбивати підсумки зробленого за попередні кілька тижнів: якщо діяльність була успішною, результати потішать, і — навпаки.

Скорпіон

Скорпіонам зірки рекомендують призначати на сьогоднішній день ділові переговори будь-якого ступеня складності — їм вдасться переконати своїх партнерів у чому завгодно, головне в цій ситуації — не зловживати впливом, який вони матимуть над оточенням. Також дуже важливо зробити так, щоб зустріч відбулася в максимально неформальній атмосфері — будь-який офіціоз у цей час не лише не допоможе, а й завадить досягти поставленої мети.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
469
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie