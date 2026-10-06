Скорпіон / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 жовтня?

День потужної енергетики, яка чинить на нас негативний вплив: для конфліктів у цей час не потрібно особливого приводу — вони легко спалахують повсюдно. Протистояти їм досить складно, але цілком можливо, особливо якщо є таке бажання.

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Найголовніше — відмовитися від спілкування з людьми, які викликають у нас негативні емоції; цього дня — втім, як і завжди — вони навряд чи чимось нас потішать. Але й самим не слід демонструвати негативні емоції — вони заберуть сили, необхідні для повноцінного життя, які треба берегти.

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Скорпіон

Скорпіони можуть розраховувати на серйозний професійний успіх, але лише в тому разі, якщо вони, незважаючи на втому, що накопичилася до цього часу, зможуть проявити дисципліну та скласти детальний план роботи не тільки за годинами, а й за хвилинами.

Цього дня не варто марнувати час і професійний ентузіазм — їх потрібно берегти та спрямовувати лише в потрібне представникам цього знака русло. Такий підхід не дозволить відволікатися на супутні, але водночас неважливі справи, які заважатимуть роботі.

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