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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 8 липня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Телець

Телець / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 8 липня?

Потужна енергетика дня «підштовхує» нас до активних дій, які, проте, не можна робити, не подумавши — успіх чекає лише на ті справи, які будуть ретельно підготовлені. Ми можемо запрограмувати події свого життя на найближче майбутнє: те, на що ми сьогодні звертатимемо увагу, найближчим часом матеріалізується і стане нашою реальністю, тому дуже важливо бачити в людях і подіях лише хороше. Також дуже важливо знати, що цього дня не можна нічого руйнувати, навіть якщо такі дії будуть необхідні для будівництва чогось нового — результат буде протилежний очікуваному.

Телець

Тельцям вдасться вирішити важливе професійне або фінансове питання, яке залежить від недоброзичливо налаштованої щодо представників знака людини. Спочатку вони навіть спробують відмовитися від спілкування з нею, побоюючись, що нічого хорошого з цього не вийде, однак потім вирішать ризикнути — і виграють. Їхня фактична доказова база буде настільки міцною, а красномовство — таким переконливим, що перед ними не встоїть навіть відвертий недоброзичливець.

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Дата публікації
Кількість переглядів
278
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