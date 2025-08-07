Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 8 серпня?

Енергетика нинішнього дня сприяє серйозним позитивним змінам — як у професії, так і загалом. Щоправда, підйом кар’єрними сходами виявиться не стрімким, а поступовим — крок за кроком, не випереджаючи події, але й не плетучись у хвості. Головне сьогодні — не прогаяти щасливий шанс, який дозволить досягти успіху. Цього дня також можна залагоджувати старі конфлікти, які досі ускладнюють життя: головне, зробити висновки з того, що трапилося, щоб не повторити помилок у майбутньому.

Лев

Леви зможуть налагодити стосунки з людиною, яку вони деякий час тому незаслужено образили. Вони вже давно — і не один раз — пошкодували про свою необачність і необережні слова, але ніяк не могли придумати, яким чином перепросити — з умовною короною на голові, яку представники знака носять все життя, вирішувати такі питання складно. Але сьогодні розмова, яку вони заведуть зі своїм опонентом, легко приведе до примирення, якого вони так прагнули.

