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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
917
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 8 травня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Риби

Риби / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 8 травня?

День кардинальних — професійних і життєвих — змін, які відбуваються настільки стрімко, що у нас не вистачає часу для того, щоб звикнути до них — необхідно взяти таймаут на адаптацію до нових умов. Реагувати на будь-які події необхідно максимально стримано: ставши запальними під впливом негативних емоцій, можна наговорити зайвого, про що згодом неодмінно доведеться пошкодувати. Спілкуючись із людьми, бажано тримати дистанцію, інакше чуже негативне біополе може погано вплинути на настрій і загальне психологічне самопочуття.

Риби

Рибам може відкритися таємниця, над розгадкою якої вони билися довгі місяці, а, може, й роки. Вона допоможе їм багато чого зрозуміти та переоцінити у стосунках із коханою людиною і, можливо, не лише повернути колишні взаємини, а й вивести їх на якісно новий рівень. Головне — нікому не розповідати про можливі гарні зміни: як відомо, щастя любить тишу, тому словами його дуже легко налякати.

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Дата публікації
Кількість переглядів
917
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