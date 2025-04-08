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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 9 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Скорпіон

Скорпіон / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 9 квітня?

День, коли інтереси інших людей необхідно ставити вище за власні, врівноважуючи таким чином різноспрямовані — позитивні й негативні — космічні енергії. До того ж будь-яка зроблена сьогодні добра справа обов’язково буде винагороджена — втім, злих вчинків це теж стосується, оскільки закон бумеранга не ніхто не скасовував. Від вирішення фінансових питань будь-якої складності цього дня краще відмовитися: прибуток, на який ми розраховуємо в таких випадках, вони не принесуть — радше навпаки.

Скорпіон

Скорпіони цього дня зможуть вирішити будь-які питання, які опиняться на порядку денному, незалежно від того, якої сфери життя — чи діяльності — вони стосуватимуться. Можливим це зробить передусім доброзичливість людей в оточенні представників знака, які охоче допоможуть їм у будь-якій справі. Тож можна сміливо вирушати до будь-якого начальницького — або чиновницького — кабінету, а також звертатися по допомогу до друзів, знайомих і родичів — не відмовить ніхто.

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