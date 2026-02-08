ТСН у соціальних мережах

Астрологія
261
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 9 лютого

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Лев

Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 9 лютого?

Нинішню місячну добу можна — подібно до 1 вересня — назвати днем знань: усе, що стане нам відомо в цей час, матиме величезне значення в усіх сферах нашого життя — залежно від того, де ми вирішимо їх застосувати. Саме тому дуже важливо звертати увагу на будь-які факти й відомості — ніхто не знає, де та коли вони можуть стати нам у пригоді. Підвищеному бажанню діяти активно — особливо якщо це стосуватиметься занять спортом — треба протиставити спокійний і виважений підхід, оскільки різні травми зараз особливо небажані — вони можуть завадити роботі над важливими проєктами.

Лев

Левам, які цього дня можуть стати володарями важливої таємниці, зірки настійно не рекомендують — у повній відповідності з притаманною їм звичкою — одразу ж розповідати про це тим людям навколо. Цього разу дуже важливо дати фактам, які стануть відомі представникам знака, «відлежатися» у голові — в такому разі буде зрозуміло, як правильно їх використати. Якщо ж секрет зачепить іншу людину, то тут і зовсім бажано одразу ж забути про нього — так буде краще для всіх.

