Діва / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 липня?

Не найлегший день місячного календаря, протягом якого негативні якості можуть проявитися навіть у найдобрішої і найпоряднішої людини. Збільшується ризик зіткнення з агресивними та неадекватними людьми — треба виявляти обережність, спілкуючись із ними, інакше енергії у нас різко зменшиться — нею «підживляться» токсичні люди. Важливу роботу на цей час краще не призначати — витрачені на неї час і сили пропадуть дарма.

Діва

Діви можуть знайти відповідь на важливе для себе запитання, яке непокоїть їх уже досить довгий час, але їм не варто й намагатися зробити це самостійно — сьогодні, як кажуть, сам у полі не воїн. Натомість охочих допомогти представникам знака порадою буде достатньо, головне не нехтувати думкою людей, які щиро хочуть надати посильне сприяння. Тим більше, що дослухавшись до їхніх підказок, вдасться уникнути серйозної помилки.

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