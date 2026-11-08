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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

Якому знаку зодіаку пощастить 9 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш — непростий — час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки — та й сама доля — перебувають на твоєму боці.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Водолій

Водолій / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 9 листопада?

День, коли не лише можна, а й потрібно підбивати підсумки попереднього місячного циклу та робити з них висновки. Необхідно визнавати власні помилки, просити вибачення у тих, кого образили, та завершувати розпочаті справи, що бажано зробити в першій половині дня — друга ідеально сприяє відпочинку.

У цей час також можна так чи інакше — звісно, лише на певний час — повернутися у минуле: причиною такого явища зазвичай стає поява людей, пов’язаних із певним періодом нашого життя, або відчуття дежавю.

Водолій

У Водоліїв, незважаючи на початок робочого тижня, на перший план вийдуть сімейні справи та питання власного дому. Спілкування з близькими людьми принесе не лише задоволення, а й користь.

Це може бути у вигляді доброї — й цінної — поради, яка саме зараз особливо потрібна представникам знака. Якщо ж самим їхнім родичам знадобиться допомога, зірки закликають їх негайно її надати — вона також матиме приємні наслідки.

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