Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. От тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 січня?

Перший день 21-го місячного календаря, який розтягнеться на дві календарні доби, має репутацію революційного — саме в цей час часто відбуваються події, які докорінно змінюють наше життя. Водночас за яку б справу ми не взялися, в жодному разі не можна «здавати» назад, змінюючи свої початкові наміри та відмовляючись від ухвалених раніше рішень. Запорукою перемоги в будь-якій справі стануть наполегливість і сила характеру — такі якості треба виявити всім без винятку, тоді й цілі будуть досягнуті на всі сто відсотків.

Стрілець

Стрільцям зірки радять — нарешті — зважитися і зробити те, чого вони давно прагнуть. Найімовірніше, таку мету вони поставили перед собою давно, але — після перших невдач — зневірилися, хоча це абсолютно не в їхньому характері, і відтоді постійно відкладають рішучі дії з дня на день, а то і з місяця на місяць. Схоже, настав час відкинути сумніви і зробити рішучий крок. По-перше, за них його однаково ніхто не зробить, а по-друге, цього разу вони можуть розраховувати на перемогу.

