Якому знаку зодіаку пощастить 9 травня

Близнята / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 9 травня?

Нинішній день — час енергійних дій, які призведуть до успіху лише в тому разі, якщо будуть спрямовані на відкриття — чи розвиток — чогось нового. Відкриття, зроблені в цей час, зазвичай бувають світлими й радісними, до того ж вдається знайти щось нове навіть там, де, здавалося б, уже не вдасться нічого знайти. Не менш важливий аспект дня полягає в тому, що кількість зусиль, докладених нами протягом попередніх дванадцяти днів місячного циклу, переходить у якість, тобто відбувається квантовий стрибок, який переміщає нас на новий — черговий — життєвий чи професійний рівень. Час також плідний для різних видів творчості, причому не лише на професійному, а й на аматорському рівні.

Близнята

Близнятам не варто відмовлятися від розмови з людиною, з якою вони вже доволі тривалий час перебувають у стані сварки, добряче при цьому затягненої, особливо якщо вони самі виявлять ініціативу і запропонують поговорити. По-перше, таке спілкування, найімовірніше, закінчиться несподіваним — для обох сторін — примиренням, а по-друге, під час розмови прийдуть важливі знання, які допоможуть у вирішенні дуже серйозного питання — не варто їх ігнорувати.

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