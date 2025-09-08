Овен / © Credits

Реклама

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 вересня?

День пасивності й апатії, які закономірно призводять до поганого настрою. Щоб у результаті не довести справу до депресії, важливо контролювати свої дії, слова і — особливо! — думки. Також дуже важливо бути обережними у стосунках із людьми — занадто велика ймовірність стати жертвою шахраїв, тому не варто тісно спілкуватися зі сторонніми, довіряючи їм свої таємниці та секрети. Також небажано будь-кого обговорювати і, вже тим паче, засуджувати: найближчим часом життя може поставити нас в умови, аналогічні тим, в яких опинилася засуджувана нами людина, і ще невідомо, як саме вчинимо ми самі.

Овен

Онам зірки рекомендують присвятити цей день, незважаючи на те, що він випадає на розпал робочого тижня, відпочинку. Вони не тільки зможуть викроїти для цього час, який від самого початку планували присвятити роботі, а й отримають можливість провести його з великим задоволенням. Наприклад, вони можуть отримати запрошення виїхати за місто або, навпаки, їм організовують захопливе проведення часу в місті — головне, що враження від цього дня виявляться незабутніми.

Реклама

Читайте також: