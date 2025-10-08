Лев / © Credits

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 жовтня?

Нинішній місячний день характеризується тим, що життя наполегливо надсилає нам випробування, які необхідно подолати — у нас просто немає іншого виходу. Найголовніша небезпека цього дня — виявити слабкість, піддавшись чужому тиску, і вчинити не так, як збиралися від самого початку, зрадивши в такий спосіб себе або свою мрію. Каяття накриє швидко, але може виявитися, що виправити все вже неможливо.

Лев

Левам необхідно бути готовими до того, що кохана людина нарешті вирішить зробити важливий крок у стосунках — наприклад, освідчитися в коханні або запропонувати з’їхатися для спільного життя. Від представників знака в цій ситуації вимагається одне — максимально доброзичливо поставитися до цієї події: не жартувати зі свого партнера, не переривати його, навіть якщо освідчення затягнеться (можливо, йому не так просто було на нього зважитися), і тим паче не демонструвати зарозумілість і бундючність.

