Водолій / © Credits

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Обставини нашого життя постійно змінюються: то підносячи нас на вершину успіху, то опускаючи вниз — до поганого настрою і, як нам здається, безнадії. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 жовтня?

День потужної космічної енергетики, коли потрібно зосередитися не на кінцевому результаті, а на проміжному процесі — лише в такому разі вдасться досягти поставленої мети. До того ж це стосується не лише професійної діяльності, яка в п’ятницю поступово згасатиме, а й особистого життя, над яким теж важливо серйозно працювати, особливо якщо ми хочемо, щоб воно розвивалося в позитивному напрямі. Необхідно використовувати для цього будь-яку нагоду, тим паче, що цього дня їх буде достатньо.

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Водолій

Зірки радять Водоліям влаштовувати зустрічі з друзями та романтичні побачення, які наприкінці робочого тижня, напередодні вихідних, минуть дуже вдало. Спілкування — особливо якщо представники цього знака давно не бачилися зі своїми партнерами — виявиться не тільки приємним, що дуже важливо, а й корисним.

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Взаєморозуміння, яке дає їм змогу відчути себе єдиним цілим, а також знання та факти, якими обміняються сторони, допоможуть знайти відповідь на важливе питання, яке вже давно їх турбує.

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