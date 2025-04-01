Терези / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 2 квітня?

День революційних життєвих змін, які – більшою чи меншою мірою – можуть торкнутися всіх сфер нашого життя. У будь-якому разі до них треба бути готовими, а якщо це виявиться нам до снаги, то можна і трохи «підштовхнути» їх у потрібному напрямі Вирішуючи будь-які складні – професійні та життєві – завдання, необхідно врахувати – і анулювати – всі можливі нюанси, які можуть ускладнити виконання робіт. Також бажано діяти за заздалегідь складеним планом: взагалі можна обійтися і без нього, але з ним – надійніше.

Терези

Те, що сталося сьогодні, – приємна – подія, яка торкнеться особистого життя представників знака, започаткує білу смугу в їхньому житті, але – лише в тому разі, якщо в них вистачить моральних сил і витримки, щоб зберегти цей момент у таємниці. Як відомо, щастя любить тишу: чим менше про нього говорити, тим яскравішим і повнішим воно виявиться в житті. Так що краще помовчати – стриманість та відсутність хвастливості себе неодмінно виправдають.

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