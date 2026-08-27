Яким знакам зодіаку усміхнеться удача у вересні 2026 року / © Associated Press

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14 вересня Ліліт залишає Стрільця, завершуючи тривалий період внутрішньої напруженості, неуважності та емоційних коливань, які могли стосуватися питань особистого шляху, віри в себе та чесності перед власними виборами, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Для Стрільців це особливо помітно, оскільки зникає прихований внутрішній тиск, зникає колишній дисонанс, а планування майбутнього стає чіткішим і цілеспрямованішим, без колишніх вагань.

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На тлі цього звільнення проявляється інша, дуже м’яка та підтримувальна лінія місяця. Юпітер продовжує свій шлях у знаку Лева, підсилюючи натхнення, впевненість та прагнення до яскравого самовираження. Його енергія робить можливості не просто доступними — вона підкреслює їх, немов направляє прожектор на ті напрями, де варто діяти.

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І особливо гармонійно діє його аспект із Венерою у Терезах, адже вогняна сила поєднується з повітряною легкістю, впевненість переплітається з дипломатичністю, а бажання творити природно поєднується з почуттям краси та рівноваги.

Ця комбінація додає легкості у спілкуванні, покращує атмосферу у стосунках, сприяє творчим проєктам, допомагає налагоджувати партнерські зв’язки та робить фінансові питання більш гнучкими й сприятливими.

І все ж, незважаючи на загальний потік удачі, важливо не втрачати пильності. Гармонійні транзити дають можливості, але вони вимагають участі — присутності, усвідомленості, готовності зробити крок у потрібний момент. Безтурботність може призвести до того, що людина просто пройде повз те, що могло стати важливим поворотом. Вересень щедрий, але він любить тих, хто не тільки мріє, а й помічає свої шанси.

Леви

Для Левів вересень видається періодом внутрішнього та зовнішнього піднесення. Це місяць прояснення, зростання та вдалих збігів. Юпітер проходить через ваш знак, і це головне джерело удачі: він розширює можливості, притягує потрібних людей, підсилює впевненість і робить вас помітнішими в будь-якій сфері.

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Особливо сильний імпульс настає наприкінці місяця, коли Марс переходить у знак Лева від 28 вересня. Це момент, коли ви відчуваєте, що здатні на більше, ніж раніше, і дійсно отримуєте шанс проявити себе.

У чому щастить Левам:

у кар’єрних кроках та публічних проєктах

у творчості та самопрезентації

в оновленні образу та зовнішніх змін

у коханні, де з’являється більше тепла та уваги

у фінансових можливостях, пов’язаних з ініціативою.

Леви вступають у вересень, наче на сцену, де світло спрямовано саме на них.

Стрільці

Вересень приносить Стрільцям дивовижне поєднання натхнення та стабільності. Юпітер, ваш покровитель, утворює гармонійні зв’язки з Сатурном, і це допомагає визначити правильний напрям. Усе, що ви починаєте, отримує підтримку, а ідеї знаходять реальне підґрунтя.

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Меркурій і Сонце дарують інтелектуальне піднесення: легше вчитися, домовлятися, розширювати кругозір, знаходити нові шляхи. Це один із тих місяців, коли ви відчуваєте, що світ стає ширшим, а можливості — ближчими.

У чому Стрільцям пощастить:

у навчанні, подорожах, розширенні кругозору

у переговорах і спілкуванні

у запуску проєктів, пов’язаних із розвитком

у творчих ідеях, які знаходять практичне застосування

у стосунках, де з’являється більше легкості та розуміння.

Вересень для Стрільців — наче відчинене вікно, крізь яке входять свіже повітря та нові перспективи.

Терези

Вересень Терезам приносить м’яку, але дуже відчутну удачу. Це місяць гармонії, підтримки та повернення цінного. Венера проходить важливу частину своєї петлі у вашому знаку, повертаючи людей, теми та можливості, які можуть виявитися значущими. Це час, коли минуле приносить подарунки, а незавершені історії отримують шанс на гарне продовження.

10 вересня Меркурій входить у знак Терезів, і це посилює вашу здатність домовлятися, налагоджувати гармонію, знаходити баланс та притягувати потрібних людей. У стосунках стає легше говорити про важливе, а в роботі — знаходити компроміси та рішення, які влаштовують усіх.

У чому Терезам щастить:

у партнерстві, коханні, відновленні стосунків

у переговорах, дипломатії, спілкуванні

у творчих та естетичних проєктах

у питаннях краси та стилю

у фінансових питаннях, пов’язаних зі співпрацею.

Вересень для Терезів — наче м’який потік, який вирівнює простір навколо і допомагає рухатися вперед без опору.

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