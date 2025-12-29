Яким знакам зодіаку потрібно бути обережними в січні 2026 року

Кому потрібно бути обережними в січні 2026 року

Реклама

Від 1 до 20 січня така щільна концентрація планет у Козерозі посилює тиск відповідальності, зобов’язань і зовнішніх обставин. Енергія стає жорсткішою, події — вибагливішими, а реакції — різкішими, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Для Раків стеліум у Козорозі утворює опозицію, зачіпаючи теми будинку, сім’ї, емоційної безпеки і стосунків із близькими. Потрібна уважність, витримка і більш усвідомлений підхід до справ.

Овни і Терези опиняються під дією квадратур, що може проявлятися як внутрішній конфлікт між бажаннями і необхідністю підлаштовуватися під правила, тиск з боку соціуму, напруженість у партнерських і робочих питаннях. Важливо не поспішати, не йти на конфронтацію і дбайливіше ставитися до своїх ресурсів.

Реклама

Від 21 січня і до кінця місяця енергія транзитних планет у Водолії несе різкі зміни, загострення соціальних тем, відчуття нестабільності і потребу в оновленні, але через кризові точки.

Для Левів стеліум у Водолії формує опозицію, порушуючи питання стосунків, протистояння з оточуючими і необхідності шукати баланс між «я» і «ми». Важливо діяти обережніше, щоб не йти проти потоку і не перевантажувати себе зайвими ризиками.

Тельці і Скорпіони стикаються з квадратурами, які можуть проявлятися як тиск обставин, різкі повороти в кар’єрі, фінансах або особистих планах, а також відчуття, що звичний ґрунт йде з-під ніг. Тут важливо не чіплятися за старе, а діяти усвідомлено і стратегічно.

ПЕРШІ ДВІ ДЕКАДИ СІЧНЯ

Овнам, Ракам і Терезам важливо зберігати баланс, не перевантажувати себе. Ключовими помічниками стають гнучкість, адаптація й уміння не чинити опір змінам. Кожен знак отримує свій урок, і кожен — можливість вийти із січня сильнішим і усвідомленішим.

Реклама

ОВЕН

Для Овнів початок січня може відчуватися як період підвищеного навантаження. Стеліум у Козорозі утворює напружений квадрат до вашого Сонця, і це створює тиск у сферах кар’єри, відповідальності та зобов’язань. Важливо не брати на себе більше, ніж ви реально можете винести.

У роботі можуть з’являтися термінові завдання, що вимагають концентрації та дисципліни. У стосунках — моменти, коли партнери очікують від вас зрілих рішень, а не імпульсивних реакцій. У фінансах — необхідність планувати, уникаючи дій на емоціях.

Головна рекомендація — не йти напролом. Січень вчить вас розподіляти сили, вибудовувати стратегію і не піддаватися внутрішньому напруженню.

РАК

Для Раків перші дві декади — час, коли важливо берегти себе емоційно і фізично. Стеліум у Козорозі утворює пряму опозицію до вашого Сонця, і це може проявлятися як тиск ззовні: вимоги, очікування, необхідність реагувати на чужі рішення.

Реклама

У стосунках можливі моменти, коли партнери стають більш вимогливими або дистанційованими. У роботі — ситуації, де потрібно відстоювати свої кордони. У фінансах — необхідність уважніше ставитися до витрат і не піддаватися емоційним витратам.

Головне — не розчинятися в чужих потребах. Січень нагадує вам про важливість балансу: турбота про інших має йти поруч із турботою про себе.

ТЕРЕЗИ

Для Терезів початок місяця може принести відчуття внутрішнього дискомфорту. Квадратури від Козорога створюють напруженість у побутових питаннях, стосунках і професійній сфері. Це час, коли багато що вимагає вашої участі, але не все приносить задоволення.

У стосунках можуть виникати непорозуміння через різницю в темпі або очікуваннях. У роботі — необхідність вирішувати питання, які давно відкладалися. У фінансах — обережність у великих витратах і договорах.

Реклама

Головне завдання — зберігати внутрішню рівновагу. Січень вчить вас не підлаштовуватися під тиск, а вибудовувати власний ритм і не втрачати почуття гармонії.

ТРЕТЯ ДЕКАДА СІЧНЯ

Коли стеліум транзитних планет переміщується у Водолій, енергетичний малюнок місяця змінюється. Повітря стає провідною стихією, а напружені аспекти приймають уже фіксовані знаки — Тельці, Леви і Скорпіони. Це час, коли важливо діяти усвідомлено, не поспішати і не йти проти обставин.

ТЕЛЕЦЬ

Для Тельців третя декада січня може відчуватися як період внутрішнього опору змінам. Водоліївський стеліум утворює квадрат до вашого Сонця, і це створює тиск у сферах кар’єри, планів і особистих амбіцій.

У роботі можуть з’явитися несподівані завдання, що вимагають гнучкості. У стосунках — моменти, коли партнери прагнуть свободи або нового формату спілкування. У фінансах — необхідність переглядати стратегію й уникати імпульсивних рішень.

Реклама

Головна рекомендація — не чіплятися за старі схеми. Січень підштовхує вас до оновлення, але важливо робити це поступово, без різких кроків.

ЛЕВ

Для Левів третя декада може стати часом підвищеної чутливості. Стелліум у Водолії утворює опозицію до вашого Сонця, і це може проявлятися як тиск з боку партнерів, колег або обставин.

У стосунках можливі моменти, коли потрібно почути іншого, навіть якщо це непросто. У роботі — ситуації, де потрібна співпраця, а не індивідуальна гра. У фінансах — обережність у ризиках і великих вкладеннях.

Головне завдання — не вступати в боротьбу зі світом. Січень вчить вас гнучкості, вмінню делегувати і приймати нові правила гри.

Реклама

СКОРПІОН

Для Скорпіонів третя декада січня може принести внутрішнє напруження. Квадратури від транзитних планет у Водолії торкаються теми контролю, ресурсів і особистої стратегії.

У стосунках можуть виникати ситуації, де важливо відпустити зайву вимогливість. У роботі — необхідність адаптуватися до нових умов або вимог. У фінансах — акуратність в інвестиціях і уникнення ризикованих рішень.

Головна рекомендація — не намагатися утримувати все під повним контролем. Січень показує, що гнучкість може бути не слабкістю, а силою.