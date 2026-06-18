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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
5 хв

Юпітер у Леві від 30 червня 2026 року до 26 липня 2027 року: що на нас чекає в цей період

Період від 30 червня 2026 року до 26 липня 2027 року проходить під впливом Юпітера у Леві — це період, коли бажання діяти сміливіше й яскравіше стає природним, а особистий дар перетворюється на ресурс зростання.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
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Юпітер у Леві з 30 червня 2026 року до 26 липня 2027 року

Юпітер у Леві з 30 червня 2026 року до 26 липня 2027 року / © Associated Press

І на завершення місяця — ще одна потужна кульмінація. 30 червня о 02:57 відбудеться повня у 9° Козорога, що підсилює ефект від нового транзиту, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 30 червня о 08:52 (GMT+3) Юпітер входить у знак Лева і робить більш помітними теми творчості, самовираження та особистої сили. Але разом із піднесенням посилюються й тіні Лева: прагнення визнання може перерости в залежність від зовнішньої оцінки, а любов до масштабу — у марнотратство. Емоції стають яскравішими, а події переживаються сильніше, ніж зазвичай. На колективному рівні зростає роль культури та лідерів, і саме в такі періоди народжуються твори, які згодом називають шедеврами свого часу.

Юпітер — планета зростання, розширення, удачі та сенсу. Усе, до чого він торкається, стає більшим, значнішим, щедрішим. Він розширює все те, що вже є, і відчиняє двері туди, куди звичайний перебіг подій не пускає.

Лев — це принцип самовираження. Знак серця, творчості, лідерства, дітей і радості. Лев керує тим, що виходить із самої суті вашої особистості — вашою унікальністю, вашим талантом, вашим бажанням бути поміченим і визнаним.

Коли Юпітер входить у знак Лева, він починає посилювати все, що пов’язано з Левом:

  • творчий потенціал та його реалізація

  • бажання визнання та лідерства

  • радість, гру, щедрість

  • романтику та любовні стосунки

  • стосунки з дітьми

  • впевненість у собі та право займати своє місце в суспільстві.

Лев і Юпітер зустрічаються як два щедрі правителі, кожен із яких звик мислити широко й діяти сміливо. Один приносить вогонь серця та прагнення до яскравого вияву, інший — розмах, сенс і впевненість у тому, що можливостей завжди більше, ніж здається. Разом вони створюють простір, де немає місця дрібницям і де будь-яка іскра таланту отримує шанс стати полум’ям.

Юпітер у Леві — один із найпотужніших транзитів для всього, що пов’язано з творчою самореалізацією. Художники, письменники, музиканти, режисери, педагоги, оратори — усі, хто працює завдяки особистому таланту, — отримують у ці два роки особливий поштовх уперед.

Поняття творчості в цьому контексті набагато ширше, ніж зазвичай. Ідеться не лише про мистецтво, а про будь-яку діяльність, у яку ви вкладаєте власні бачення, голос та енергію. Підприємець, який створює бренд із характером, по суті, теж творить. Вчитель, який проводить урок, надихаючи учнів, черпає натхнення з того самого джерела.

Юпітер у Леві підкреслює, що настав час розширювати свої горизонти, діяти рішучіше та виходити за межі звичного. Повсякденність припиняє бути тісною, а вогняна енергія транзиту піднімає внутрішню завісу й запрошує вийти на власну сцену. Лев приносить у цей період тепло серця, творчу сміливість і живу силу творення. У такі місяці будь-який справжній порив із глибини стає точкою зростання, а внутрішня рішучість перетворюється на тихий, впевнений жест поваги до себе.

Юпітер у Леві створює умови, за яких ті, хто готовий взяти на себе роль лідера, отримують для цього всі можливості. Це період, коли люди, які довго працювали в тіні, виходять у світло прожекторів. Проєкти, що дозрівали роками, нарешті знаходять свою аудиторію. Визнання, яке здавалося недосяжним, приходить — іноді несподівано й одразу.

Юпітер розширює те, на що спрямований Лев. А Лев спрямований на те, щоб займати своє місце й бути поміченим. Обидва архетипи — Юпітер і Лев — пов’язані з благом, достатком, заступництвом. Не з розрахунку, а з надлишку. Лев дає тому, що у нього багато. Юпітер дає тому, що вірить: чим більше віддаєш — тим більше повертається.

Протягом цих двох років щедрість буде винагороджуватися. Не в тому сенсі, що «зробив добро — отримав у відповідь того ж дня». А в тому сенсі, що відкритість, великодушність і готовність ділитися своїм даром зі світом створюють поле, з якого виростають можливості.

Юпітер у Леві розширює сферу сердечних почуттів, роблячи романтичні почуття глибшими, стосунки — насиченішими, а бажання кохати й бути коханим — особливо яскравим. Його вогняна енергія пробуджує тепло та готовність відкриватися іншому так, як раніше не вдавалося.

Для тих, хто перебуває у пошуках, це один із найсприятливіших періодів для зустрічі з людиною, яка справді має значення. Справа не в обіцянках небес, а в тому, що серце, ставши ширшим і теплішим, починає випромінювати по-іншому — і притягує тих, хто відгукується на це світло.

Тим, хто вже у парі, цей транзит допомагає повернути у стосунки гру, легкість, радість і те саме щире захоплення одне одним, яке робить союз живим.

П’ятий дім, яким керує Лев, а Юпітер у цьому знаку часто пов’язаний із народженням дітей, з новим етапом у стосунках з ними, з розквітом педагогічних та виховних проєктів.

На колективному рівні — це період, коли молодь отримує право голосу та вплив. Коли молоді таланти виходять на авансцену.

Лев у тіньовому вияві виявляється через его, яке потребує постійного підтвердження, через схильність до надмірності. З’являються зарозумілість, прагнення захоплення, і Юпітер здатний роздувати ці імпульси до таких розмірів, з якими стає важко впоратися. Жага визнання перетворюється на залежність від оплесків, а впевненість у собі — на нездатність чути зворотний зв’язок.

Юпітер і Лев обидва прагнуть масштабності, люблять розмах і свято, тому разом можуть спонукати до марнотратства — у грошах, енергії, обіцянках. Грандіозні плани, зобов’язання, які важко виконати, витрачання ресурсів на ефект замість змісту — реальні ризики цього періоду.

Є й інший бік — схильність до драматизації. Лев переживає все яскраво й глибоко, а Юпітер підсилює емоційний масштаб. Невелике розчарування може сприйматися як трагедія, маленька перемога — як тріумф. Це робить життя насиченим, але іноді заважає бачити те, що відбувається, у реальних пропорціях.

Юпітер розширює все, що пов’язано з внутрішнім вогнем, талантом і правом займати своє місце, тому ідеї, проєкти, стосунки та будь-які вияви індивідуальності отримують додатковий імпульс.

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