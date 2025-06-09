Юпітер у Раку від 10 червня 2025 до 30 червня 2026 року: три знаки зодіаку, на яких чекає успіх у цей період

Юпітер у Раку від 10 червня 2025 до 30 червня 2026 року / © Credits

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10 червня о 00:02 (gmt+3), Юпітер входить у знак Раку, де має статус екзальтації. Тут його енергія розкривається повною мірою, приносячи достаток, емоційне насичення та сімейний добробут. Це одна з найпотужніших астрологічних подій поточного року, яка торкнеться насамперед представників знаків стихії Води (Рак, Скорпіон, Риби), розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Юпітер в Раку вчить нас, що справжнє щастя починається всередині, в тому місці, де ми почуваємося захищеними і улюбленими. Це час набуття опори, довіри та внутрішньої сили, здатної змінювати життя на краще.

Транзит відкриває важливі процеси, пов’язані з предками, родовою енергією та традиціями. Поглиблюється інтерес до сім’ї, а внутрішні зміни можуть призвести до усвідомлення свого істинного призначення. Це ідеальний період для роботи з родовими практиками, відновлення сімейних стосунків та зміцнення коріння.

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Відповідно до міфології, коли Юпітер (Зевс) з’явився на світ, його доля була вирішена наперед — бути знищеним, як і його брати, проковтнуті безжальним батьком, Сатурном, який боявся, що діти скинуть його, і тому пожирав їх одразу після народження.

Мати Зевса-Юпітера — Рея, розуміла, що, якщо Юпітер виживе, він стане тим, хто змінить світ. Вона врятувала немовля Юпітера, сховавши його на острові Крит, а замість нього дала Сатурну камінь, загорнутий у пелюшки, який він і проковтнув.

Коли Юпітер виріс, він вирішив повалити батька. І, розриваючи небо блискавкою, оголосив початок доби богів. Удари його гніву трясли землю, визволяючи братів із глибини Сатурна, пробуджуючи нову силу, яка змусила його викинути проковтнутих раніше братів і сестер. Разом вони розпочали війну проти Титанів. Після десятирічної битви Юпітер переміг і став володарем Олімпу.

Юпітер — планета високих моральних принципів та традицій, джерело процвітання та знань. Він вчить нас шукати велич у собі і прагнути великих цілей. Юпітер вважається захисником справедливості, але також відомий своєю пристрастю — міфи розповідають про його численні любовні пригоди та трансформації у різних істот задля досягнення цілей.

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Юпітер пов’язаний із філософією, законами, освітою та духовністю. Знак Зодіаку Рак управляється Місяцем, знак коріння, сім’ї та пам’яті. Це архетип великої Матері, яка розкриває обійми, коли світ стає холодним. В міфології пов’язана з Герою — богинею шлюбу, сім’ї та материнства. А Юпітер у Раку — це образ старшого, мудрого Вчителя в роду, який зберігає хроніки сім’ї і передає знання про справжні цінності.

Транзит Юпітера (Зевса) по Раку символізує його прихід до храму Гери, де чоловіча та жіноча сили поєднуються в благословенні сім’ї, нації, роду, традицій. Це час, коли щастя і добробут приходить до будинку, а життя набуває чітких орієнтирів. І насамперед представники знаків стихії води це відчують.

Для Раків, Скорпіонів і Риб — це час, коли Всесвіт ніби сам відчиняє двері, але саме їм самим вирішувати, чи ввійти до них.

РАК — головний герой найближчих 12 місяців

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Для Раків цей період стане одним із найвдаліших за останні роки. Юпітер у Раку принесе вам процвітання, везіння, кохання та достаток. Начебто саме небо схиляється ближче, щоб почути ваші бажання. Все, що пов’язане з вашою особистістю, життєвим напрямом, тілом, голосом, історією, виходить у центр уваги.

Період транзиту Юпітера Раком — чудовий час для починань, переїзду, поліпшення житлових умов та зміцнення зв’язків із близькими. у вашому знаку принесе розширення можливостей, успіх у особистих та сімейних справах, зміцнення внутрішньої впевненості.

Що робити:

Почніть щось нове: проєкт, справа, шлях. Це ваш власний Новий рік!

Не бійтеся заявити про себе, навіть якщо раніше було страшно.

Дбайте про тіло і душу: ваш зріст починається з любові до себе.

Шукайте наставників і самі ставай опорою для інших.

Порада: не розчиняйтеся в емоціях — будуйте опору всередині. Світ підтримуватиме того, хто вірний собі.

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СКОРПІОН — духовне зростання та переоцінка цінностей

Юпітер формує гармонійний аспект до Сонця в Скорпіоні, який забезпечує прекрасний ґрунт для зростання через віру, знання, далекі горизонти та внутрішні відкриття. Це чудовий рік для переїзду, навчання, подорожей чи духовної трансформації. Протягом найближчих 12 місяців легше досягти популярності, якщо це актуально.

Транзит принесе гарні можливості для кар’єрного та матеріального зростання, у тому числі через сферу зарубіжжя та взаємодію з іноземцями. Це час, коли можна вирішити давні емоційні питання, набути внутрішньої сили і закласти фундамент для майбутнього успіху.

Що робити:

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Вчіться. У прямому чи метафоричному значенні: книжки, курси, майстри, духовні пошуки.

Плануйте важливі подорожі: дорога дасть відповіді.

Розширюйте кругозір — ви зможете бачити більше, ніж раніше.

Поділіться своїми знаннями з іншими — ваша проникливість дозволяє бачити істину.

Порада: вийдіть за межі звичного. Довіряйте досвіду, навіть якщо він спочатку здається страшним.

РИБИ — в потоці натхнення та любові

Представникам знака Риби цей транзит відкриє нові горизонти, принесе творчий підйом, успіх у навчанні, подорожах та духовному розвитку. Можливі важливі знайомства, які допоможуть розкрити ваш потенціал, зміцнити віру у себе та реалізувати свою мрію.

Юпітер є другим управителем знака Риби, і зараз планета йде за знаком, який формує гармонійний аспект до натального Сонця, яке дуже обнадіює. Це чудовий час для саморозвитку, емоційного та особистого розквіту. Якщо давно планували створити навчальні курси — час настав! Також відкриваються сприятливі можливості для покращення житлових умов, купівлі чи зведення будинку, а також створення простору, де можна почуватися комфортно та захищено.

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Що робити:

Любіть. Ваше особисте життя може розквітнути, особливо якщо ви відкриті для цього.

Створюйте: мистецтво, музика, текст, проект — ваша муза поряд.

Приділіть увагу дітям, внутрішній дитині, радості.

Дозвольте собі бути щасливою людиною. Так просто. Без приводу.

Порада: не тільки мрійте, а й дійте. Все вдасться, якщо ви не розчинитеся у сумнівах.

Період «петлі причин та наслідків» Юпітера розпочнеться 17 серпня 2025 року і закінчиться 10 червня 2026 року. Ключові періоди:

Петля Юпітера починається 17 серпня 2025 року в 16⁰ Раку в поєднанні з нерухомою зіркою першої величини Канопус. Стаціонарно-ретроградний Юпітер від 8 до 14 листопада 2025 року в 26⁰ Рака в поєднанні з нерухомою зіркою першої величини Проціон. Юпітер ретроградний від 15 листопада 2025 року до 6 березня 2026 року. Юпітер стаціонарний з розворотом у директний рух — від 7 до 14 березня о 16⁰ Рака в поєднанні з нерухомою зіркою першої величини Канопус. Директний рух Юпітера розпочнеться від 15 березня 2026 року. Завершення петлі ретроградності відбудеться 10 червня 2026 року в 26 ⁰ Рака у поєднанні з нерухомою зіркою першої величини Проціон.

У перераховані вище енергетичні дати та періоди петлі ретроградності Юпітера приходить усвідомлення уроків і можливостей, які дає ця планета.

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