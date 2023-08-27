Якому знаку зодіаку пощастить 28 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 28 серпня?

День, коли відчуття дежавю виявиться пов'язаним передусім із людьми, якими ми колись дуже дорожили, але потім – з різних причин – пішли з ними в житті різними дорогами. Проте ні повторення подій, ні довгоочікувані зустрічі не матимуть довготривалих перспектив – найімовірніше, вони даються для того, щоб поставити крапки над "і" й ніколи до них більше не повертатися.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам життя – або зірки – нададуть величезну кількість можливостей, які стосуватимуться всіх видів їхнього життя й діяльності. Незважаючи на те, що неможливо осягнути неосяжне, представникам знака наполегливо рекомендується зробити саме це: запланувати й виконати максимальну кількість запланованих раніше справ. Не варто боятися завдання, яке лише на перший погляд здаватиметься їм складним – насправді справи просуватимуться набагато легше, ніж будь-коли.

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