Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 31 жовтня?

У астрологів цей день має репутацію найнебезпечнішого у всьому місячному календарі. З негативною енергією, яка повністю опановує життя і людей, впоратися складно, але якщо ми хочемо прожити цей час максимально ефективно, це не тільки можна, а й потрібно зробити. Головне, не спілкуватися з неадекватними та негативно налаштованими людьми: сьогодні сила буде на їхньому боці, тож перемогти зло у відкритому протистоянні не вдасться. Якщо людина розуміє, що не зможе стриматись і проігнорувати недружні випади, краще взагалі не виходити з дому.

Терези

Терезам зірки наполегливо рекомендують зайнятися власним домом. Хтось із представників знака може заперечити, що він і так перебуває в чистоті та ладі, але це не означає, що не можна знайти в ньому місце для застосування своїх сил. Чому б їм, наприклад, не позбутися зайвих речей: подарунків, зроблених неприємними людьми, або пилу, що скупчився в найнедоступніших куточках, – це допоможе відкрити шлях для позитивної енергії, що якісно покращить життя у всіх його сферах.

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