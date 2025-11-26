Календар краси на грудень 2025 року: астрологиня розповіла, коли робити процедури та змінювати стиль

Календар краси на грудень 2025 року / © Credits

Реклама

Стрілець відкриває простір для самовираження: можна пробувати те, що раніше здавалося надто сміливим, і отримувати задоволення від процесу. Листопад проходив під впливом Венери у Скорпіоні — періоду напруженого і драматичного. У цей час краса сприймалася через призму глибини та кризи: хотілося радикальних змін, але вони часто давалися через внутрішню боротьбу, сумніви та навіть болісні переживання, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера в Скорпіоні тягнула до крайнощів — або все, або нічого, і це відбивалося у ставленні до себе і до зовнішності. У грудні ситуація змінюється. Цей місяць сприятливий для наведення краси саме тому, що напруженість періоду Скорпіона вже позаду. Замість драматичних переживань приходить енергія натхнення, відкритості та радості. Тепер зовнішність стає способом виразити внутрішню свободу й оптимізм, а будь-які кроки в царині краси сприймаються легко і приносять задоволення.

Від 15 грудня Марс входить у знак Козорога, тому в другій половині місяця вдало розпочинати курс фітнесу або доглядових процедур із довгостроковим ефектом. Увечері 24 грудня Венера входить у Козоріг — починається період серйозного, класичного підходу до краси. Енергія дисципліни дає змогу досягати бажаних результатів.

Реклама

Під час складання календаря краси важливо враховувати не тільки транзити Венери та її аспекти з іншими планетами, а й рух Місяця за знаками зодіаку. Місяць керує ритмами тіла, настроєм і енергетикою, тому його транзити і фази безпосередньо впливають на результат процедур.

На зростальному Місяці ліпше починати доглядові курси, зміцнювальні процедури, все, що спрямоване на зростання і оновлення.

На спадному Місяці вдало позбуватися зайвого — детокс, очищення шкіри, видалення небажаного волосся.

Повня і молодик — дні підвищеної чутливості, коли варто уникати радикальних втручань.

Реклама

Транзити Місяця за знаками

Місяць у вогняних знаках (Овен, Лев, Стрілець) дає енергію для яскравих змін у стилі та іміджі.

Місяць у земних знаках (Телець, Діва, Козоріг) підсилює ефект процедур для шкіри, волосся і тіла.

Місяць у повітряних знаках (Близнята, Терези, Водолій) сприятливий для експериментів із макіяжем, аксесуарами, легких оновлень.

Місяць у водних знаках (Рак, Скорпіон, Риби) робить догляд більш м’яким і розслаблювальним, підходить для SPA і відновлення.

Реклама

До 5 грудня Місяць зростає:

1 грудня — Місяць в Овні у вогняному тригоні з Венерою, що створює сприятливу атмосферу для хірургічних втручань, ін’єкцій краси, поліпшення форм через фізичні навантаження.

2 і 3 грудня — Місяць у Тельці несе особливу енергію практичності та догляду за тілом. Місяць у Тельці завжди пов’язаний з красою, комфортом і фізичним добробутом. Ці дні сприятливі для таких процедур:

Догляд за тілом: масажі, антицелюлітні програми, процедури для зняття напруженості та поліпшення тонусу.

Косметологія: чищення обличчя, догляд за шкірою, видалення небажаного волосся (ефект буде довгостроковий).

Домашній догляд: маски для волосся і шкіри, особливо на основі натуральних продуктів (мед, олії, трави).

4 грудня — Місяць у Близнятах. Його енергія в цьому знаку пов’язана з легкістю, спілкуванням і мінливістю. Але напередодні повні тіло та емоції стають більш чутливими, тому важливо обирати м’які та щадні процедури. Ефективними будуть маски для обличчя, зволоження шкіри, легкі процедури для волосся. Місяць у Близнятах дає бажання спробувати щось незвичайне, але краще обмежитися тимчасовими змінами, а не радикальними кроками.

Реклама

5 грудня — повня у Близнятах:

Краще уникати радикальних втручань (операцій, складних косметичних процедур) і серйозних змін іміджу (фарбування в кардинально новий колір, пластичні процедури). Позитивно вплине розслаблення: дихальні практики, легкий масаж, прогулянки — все, що знімає нервове напруження.

Від 6 до 20 грудня Місяць убуває:

6 і 7 грудня — Місяць у Раку. Не варто перевантажувати себе процедурами, краще легкий догляд і відпочинок. Сприятливими є очисні процедури: детокс, легкі дієти, розвантажувальні дні, очищення шкіри та організму. Це дні легких і творчих експериментів з образом, але без серйозних втручань. Краще приділити увагу догляду та натхненню, а масштабні зміни відкласти до більш спокійних днів.

Реклама

8 і 9 грудня — Місяць у Леві в гармонійних аспектах до Венери у Стрільці. Дні підходять для глибоких трансформацій образу. Можна зважитися на зміни в стилі, зміну іміджу, оновлення гардероба. Це час відкритості, яскравості та експериментів. Краса стає більш вільною, грайливою, орієнтованою на самовираження.

10 і 11 грудня — Місяць у Діві. Вдалі дні для косметичних процедур з лікувальним ефектом, що включають ін’єкційні методи (ботулінотерапія, мезотерапія, біоревіталізація, плазмотерапія), апаратні процедури (RF-ліфтинг, лазерне омолодження, SMAS-ліфтинг) і пілінги. Ці методи спрямовані не тільки на естетичне покращення, а й на розв’язання таких проблем, як акне, пігментація, вікові зміни та поліпшення загального стану шкіри.

Оскільки цими днями у Венери і Місяця напружений аспект, не варто ухвалювати різких рішень у зв’язку зі зміною образу, пластичними операціями.

Від 12 до 14 грудня — Місяць у Терезах. Дні для творчих експериментів з макіяжем, ароматами, образами. прекрасний момент для оновлення образу, започаткування нових звичок у догляді. Гарний час для нових акцентів у стилі, сміливих рішень у зачісці.

Реклама

Від 15 до 17 грудня — Місяць у Скорпіоні. Несприятливі дні для лікувальних і косметологічних процедур, пов’язаних із зовнішністю.

18 і 19 грудня — Місяць у Стрільці в з’єднанні з Венерою. Ці дні мають особливу енергетику: Місяць убутний, отже, процеси очищення й позбавлення зайвого відбуваються легше, а з’єднання з Венерою посилює тему краси, гармонії та догляду за собою. Стрілець додає бажання оновлення й експерименту, але в практичному ключі ліпше зосередитися на процедурах, які звільняють і очищають.

20 грудня — молодик у Стрільці:

День ідеальний для очищувальних процедур: чищення обличчя, пілінги, детокс-програми для шкіри й організму. А також для видалення зайвого: епіляція, корекція брів, позбавлення від непотрібних елементів у догляді. Гарний ефект нададуть антицелюлітні та дренажні програми: масажі, обгортання, процедури для зняття набряків.

Реклама

Не сприятливі складні хірургічні втручання або радикальні косметичні процедури.

Від 21 грудня Місяць зростає:

21 і 22 грудня — Місяць у Козорозі. Відповідні дні для догляду за шкірою обличчя і тіла: скраби, маски, процедури для підвищення тонусу і пружності. Можна пробувати нові відтінки макіяжу або аксесуари, але без радикальних змін. Не варто перевантажувати себе процедурами, краще зосередитися на природній красі.

23 і 24 грудня — Місяць у Водолії. Чудовий час для експериментів, яскравого образу, святкового макіяжу і сміливих рішень у стилі. Усе, що ви зробите для краси цими днями, сяятиме і привертатиме увагу.

Реклама

25 і 26 грудня — Місяць у Рибах. Від 25 грудня, під впливом Венери в Козорозі, сприятливим є перехід до суворішого і класичнішого стилю. Ці дні несуть подвійну енергетику: м’якість і чутливість Місяця в Рибах поєднуються із серйозністю і структурою Венери в Козорозі.

Місяць у Рибах посилює сприйнятливість шкіри й організму. Це час м’яких процедур: зволоження, SPA, розслаблювальні масажі, догляд з водою та оліями. Добре підходять маски для обличчя і волосся, аромотерапія, сольові ванни.

Венера в Козорозі задає суворий і класичний тон. Від цього моменту краще переходити до більш стриманого стилю: акуратні лінії, мінімалізм, доглянутість без зайвих деталей. Підійдуть класичні зачіски, нейтральний макіяж, елегантні аксесуари.

27 і 28 грудня — Місяць в Овні в напружених аспектах із Венерою. Краще обмежитися базовим доглядом: зволоження шкіри, легкі маски, живлення волосся. Підійдуть фізичні практики — легкий спорт, йога, дихальні вправи, щоб зняти внутрішню напруженість Уникайте радикальних процедур (пластика, складні операції, агресивні пілінги). Експерименти з образом можуть виявитися надто поспішними і невдалими.

Реклама

Від 29 до 31 грудня (до 15:13) — Місяць у Тельці в гармонійних аспектах із Венерою в Козорозі. Один із найсприятливіших періодів для краси та догляду за собою. Телець управляється Венерою, планетою гармонії й естетики, тому його енергія посилює все, що пов’язане з тілом, зовнішністю та відчуттям комфорту. Усе, що спрямоване на зростання і поліпшення стану, дає помітний ефект.

Зростальний Місяць у Тельці — ідеальний час для зміцнювальних і живильних процедур, започаткування нових звичок у догляді та здоров’я, а також для створення гармонійного і красивого образу.