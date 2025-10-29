Календар краси на листопад 2025 року: астрологиня розповіла, що обов’язково врахувати цього місяця

Календар краси на листопад 2025 року / © Credits

У період ретроградного Меркурія від 9 до 29 листопада будь-які нові починання — особливо пов’язані з тілом, зовнішністю і доглядом — вимагають особливої обережності. Однак якщо ви вже розпочали курс догляду, планували повторну процедуру або повертаєтеся до перевіреного фахівця — такі дії підтримуються. Ретро-Меркурій сприяє перегляду, коригуванню та поглибленню, але не експерименту, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Це не найкращий час для кардинальних змін у зовнішності, особливо якщо вони продиктовані заздрістю, болем або бажанням щось «стерти» в собі. Але ці дні підходять для сеансів, що підтримують, або виправлення незадовільної роботи косметолога чи іншого фахівця.

Від 1 до 8 листопада — до початку ретроградного Меркурія — простір ще зберігає відносну стабільність, особливо в питаннях догляду за собою. Ідеальний час для того, щоб завершити курс процедур або ж роботу, пов’язану з естетичною реставрацією зубів. У цей період допустимо проводити косметологічні процедури, аж до хірургічного втручання.

Від 4 листопада, під впливом Марса у Стрільці, пробуджується прагнення оновити образ, вийти за рамки звичного, спробувати щось нове. Філософська простота стає особливо привабливою.

5 листопада — повня у Тельці — допомагає відчути себе: шкіру, волосся, дихання, дотик. Добре підійдуть тілесні практики, догляд за шкірою, ароматерапія, масаж. Це час, коли варто заземлитися через ритуали догляду, створити навколо себе простір комфорту й тілесної стійкості.

Від 7 листопада планета краси — Венера — переходить у знак Скорпіона, де має статус вигнання. Тим паче, що Ліліт продовжує рух цим знаком, негативно впливаючи на все, за що відповідає Венера, — гроші, стосунки, кохання, краса. Естетична енергія місяця стає напруженою, глибокою і вимогливою.

У період транзиту Венери по Скорпіону на тлі ретроградного Меркурія будь-які серйозні косметологічні втручання — особливо ті, що стосуються обличчя, шкіри, волосся, — можуть не дати очікуваного результату або спричинити небажані наслідки.

Скорпіонська Венера не терпить поверховості: вона посилює чутливість і може загострити реакцію на будь-які зовнішні впливи. До кінця місяця краще уникати нових, інвазивних процедур, особливо якщо вони продиктовані емоційним імпульсом.

Від 7 до 30 листопада підтримані будуть м’які форми догляду, легкі чистки, масажі, особливо повторні сеанси, а також повернення до перевірених практик — усе, що допомагає тілу пройти через трансформацію дбайливо й усвідомлено. Важливо уникати спонтанних рішень та експериментів: не варто вперше пробувати нові методики, міняти майстра або різко оновлювати образ.

Венера і ретроградний Меркурій у Скорпіоні можуть розкривати тіньові мотиви: бажання сподобатися, компенсувати свої недоліки, сховати. У такі періоди важливо не маскувати внутрішні рани зовнішніми змінами, а навпаки — спочатку прожити, усвідомити, зцілити. Підтримуватимуться тільки ті процедури, які вже були розпочаті раніше, або повторні, добре знайомі практики.

Усе нове — особливо те, що стосується обличчя, волосся, шкіри — краще відкласти до грудня, коли Венера перейде в легший знак Стрільця, що надихає, а Меркурій вийде з ретрофази.

Якщо є нагальна потреба внести зміни в зовнішність у листопаді в найнесприятливіший період, важливо вибирати дні, коли енергетичні ризики мінімальні. Це не означає, що будь-які процедури категорично заборонені, але вимагає особливої усвідомленості й тактовності.

Найбезпечнішими вважаються дні від 1 до 6 листопада, коли Меркурій ще не ретроградний, а Венера сильна — у знаку Терези. У цей час можна почати роботу в нового фахівця або пробувати нові методики. І якщо давно вирішили й зараз готові кардинально змінити імідж, колір волосся або зачіску, встигніть це зробити в перші 6 днів місяця.

Відносно нейтральні дні 7 і 8 листопада, проте важливо пам’ятати, що втручання в тіло й образ можуть бути пов’язані з непередбачуваними результатами. Енергії місяця вже насичені трансформацією, і будь-які втручання в тіло мають бути м’якими, продуманими й емоційно зрілими.

Від 9 до 30 листопада — небезпечний період: від спотвореного сприйняття до технічних помилок, запалень, відторгнення, алергічних реакцій або емоційного незадоволення.

Однак якщо процедура справді необхідна — наприклад, за медичними показаннями або в межах уже розпочатого циклу — її варто проводити в дні, коли Місяць перебуває в сприятливих знаках зодіаку, а аспекти між Венерою та іншими планетами не створюють додаткового напруження. У такі моменти тіло краще сприймає догляд, а психіка — менш схильна до коливань. Це дає змогу пройти процедуру з мінімальними ризиками і зберегти результат.

В астрології фази Місяця відіграють важливу роль у питаннях догляду за собою і планування будь-яких хірургічних, стоматологічних, естетичних втручань. Кожна фаза несе свою енергетику, і якщо враховувати його ритми, можна не тільки посилити ефект процедур, а й уникнути зайвого стресу для тіла.

Період Місяця, що зростає, — до 5 листопада і від 20 листопада до кінця місяця, це час, коли організм активно вбирає, накопичує, відновлюється. Усе, що спрямоване на зміцнення, живлення, стимуляцію росту й оновлення, буде особливо ефективним. У цей період добре:

Робити живильні та зволожувальні маски

Починати курси догляду за шкірою та волоссям

Проходити курс масажу, спрямовані на відновлення

Записувати плани зі зміни образу, якщо вони потребують часу на реалізацію

Починати приймання вітамінів для шкіри, волосся, нігтів

Період Місяця, що спадає, — від 6 до 19 листопада — це час очищення, звільнення, детоксу. Організм легше розлучається з тим, що йому заважає, і швидше відновлюється після втручань. У цей період особливо сприятливі:

Чищення шкіри, пілінги, ексфоліації

Антицелюлітні процедури, лімфодренажний масаж

Видалення небажаного волосся

Детокс-програми, розвантажувальні дні

Хірургічні втручання (за відсутності інших протипоказань)

День повні — 5 листопада — це пік чутливості, коли тіло і психіка особливо вразливі. Будь-які втручання в цей день можуть дати непередбачуваний результат: від посиленої набряклості до нестабільної реакції шкіри. Тому в день повні ліпше утриматися від будь-яких косметологічних процедур, особливо інвазивних. Цей час підходить для процедур для розслаблення, відпочинку, медитації, ритуалів краси, спрямованих на прийняття та вдячність тілу.

День молодика — 20 листопада — не є сприятливим, але допустимі будь-які медичні втручання, якщо відкласти це не можна через терміновість.

Дотримуючись місячних ритмів, можна не тільки посилити ефект догляду, а й вибудувати з тілом більш чуйний, шанобливий зв’язок. У листопаді це можуть бути такі дні:

1 листопада — Місяць у Рибах

2 листопада — Місяць у Рибах до 17:39. Після — в Овні

3 листопада — Місяць в Овні

4 листопада — Місяць в Овні до 18:16. Після — у Тельці

5 листопада — день повні в Тельці

6 листопада — Місяць у Тельці до 17:20. Після — у Близнятах

7 листопада — Місяць у Близнятах

8 листопада — Місяць у Близнятах до 17:06. Після — у Раку

13 і 14 листопада — Місяць у Діві

16 листопада — Місяць у Терезах

21 листопада — Місяць у Стрільці

23 і 24 листопада — Місяць у Козорозі.