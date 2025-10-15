ТСН у соціальних мережах

Календар краси на період зростального Місяця від 21 жовтня до 5 листопада 2025 року

Зростальний Місяць несе символіку світла, яке стає сильнішим з кожним днем. Це місячний еквівалент весни в циклі місяця — пора зростання, догляду за собою, пробудження почуттів і відродження гармонії.

Марина Скаді
Календар краси на період зростального Місяця від 21 жовтня до 5 листопада 2025 року / © Credits

Так починається новий цикл краси й оновлення: все, що було приховано в тіні, тепер розкривається, немов квітка, яка довіряє ранковому Сонцю, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Після молодика у Терезах 21 жовтня Місяць починає своє зростання до повні в Тельці 5 листопада, символізуючи перехід від внутрішнього до зовнішнього, від тиші до руху. Усе, що було задумано в момент молодика, тепер починає проростати — як насіння, що пробивається крізь землю до світла.

Енергія періоду: від Терезів до Тельця. Обидва знаки перебувають під управлінням Венери — планети краси. Цей цикл починається з молодика у Терезах — знаку естетики, балансу й краси — і завершується повнею у Тельці, знаку тілесного задоволення, стабільності та чуттєвості. Це робить весь період особливо сприятливим для догляду за собою, відновлення, зміцнення та створення нових естетичних ритуалів.

Терези дають нам натхнення і смак, а Телець — матеріальне втілення і стійкий результат. Усе, що ми робимо в цей час, — від стрижки до ін’єкцій — має шанс закріпитися надовго і принести задоволення.

Архетип зростального Місяця — це Діва Творіння, Юна Богиня, що несе оновлення й цілющу силу. У ній пробуджується бажання творити й створювати, прикрашати, впорядковувати простір навколо себе. Вона розкривається в ніжному прагненні гармонії, у красі, яка народжується з внутрішньої рівноваги.

Тепер починається час, коли хочеться наводити красу — у домі, у тілі, у думках. Усе довкола наче прокидається й тягнеться до світла. Місяць зростає, і разом із ним зростає наша енергія, бажання діяти. Це фаза, коли натхнення поєднується з практикою, а ідеї починають набувати форми.

У період зростального Місяця його енергія спрямована на засвоєння, зміцнення, відновлення і зростання. Усе, що ми вкладаємо в себе, — харчування, догляд, процедури — засвоюється глибше і дає більш стійкий результат. Зростальний Місяць вважається ідеальним часом для процедур краси, особливо тих, що спрямовані на:

  • зміцнення волосся, шкіри, нігтів,

  • зволоження, живлення, стимуляцію росту,

  • ін’єкції, мезотерапію, біоревіталізацію,

  • стрижки, фарбування, масажі, SPA-догляд.

21 жовтня — день молодика

Місяць у Терезах до 18:42 за київським часом. Після — у Скорпіоні.

Місяць без курсу — з 15:25 до 18:42

Перший місячний день несприятливий для будь-яких косметологічних процедур, відвідування стиліста або перукаря. А також догляду за нігтями та шкірою рук і ніг.

22 і 23 жовтня

Місяць у Скорпіоні

Перші дні нового місячного циклу проходять під знаком Скорпіона — глибинного, містичного, такого, що очищає. У цьому ж знаку аспект з’єднання — Марс, Меркурій і Ліліт. У просторі відчувається потужна вібрація — начебто сам Всесвіт кличе нас до внутрішньої чистки, до скидання старої шкіри. Енергія Скорпіона завжди про трансформацію: вона оголює, очищає, перезапускає.

Тому цими днями краще уникати серйозних втручань, особливо тих, що пов’язані з наркозом або сильним впливом на тіло. Організм чутливий, а психіка глибоко сприйнятлива. Проте для м’яких практик — ідеальний час.

Будь-які очищення, масажі, ритуали детоксу, розслаблювальні процедури, щадні тренування в залі — все це підтримає тіло і душу, допомагаючи їм синхронізуватися з оновлювальною місячною енергією. Це дні дбайливого відродження, коли ми відчуваємо, як у тілі народжується нова сила, чиста і прозора, як місячне світло.

24, 25 і 26 жовтня

24 жовтня Місяць у Скорпіоні до 07:19. Після — у Стрільці.

24 жовтня Місяць без курсу — з 07:14 до 07:19

25 жовтня Місяць у Стрільці.

26 жовтня Місяць у Стрільці до 19:53. Після — у Козорозі.

26 жовтня Місяць без курсу — з 19:41 до 19:53

Після інтенсивних скорпіонських днів, сповнених очищенням і внутрішніми процесами, Місяць у знаку Стрільця прискорює регенерацію. Повітря стає легшим, думки — яснішими, а душа прагне світла, руху і натхнення.

Місяць у Стрільці несе енергію розширення і радості. Після глибинних трансформацій хочеться розправити крила, підняти голову і побачити горизонт можливостей. Це час, коли все дається простіше, коли будь-які починання, зустрічі, поїздки і розмови проходять з легкістю і приносять задоволення.

Дні сприятливі для всього, що наповнює життя сенсом і красою. Тіло відгукується на свободу і природність — ідеально підходять прогулянки, танці, заняття спортом, подорожі, навчання, будь-який рух назустріч життю.

А ще — для краси та догляду за собою. Місяць у Стрільці полюбляє об’єм, гру, легкість і рух. Чудові дні для зачісок із кучерями, пишних укладок, локонів, вільних форм. Усе, що створює відчуття живої енергії та надихає, нині має особливо гармонійний вигляд.

27 і 28 жовтня

Місяць у Козорозі

Після яскравих, пишних стрільцівських днів приходить момент зосередженості та внутрішньої зібраності. Енергія стає щільною, стійкою, спрямованою на результат.

Козоріг — знак структури, кісток, шкіри, всього того, що тримає нас у формі й надає тілу опори. Місяць тут допомагає відновити баланс і зміцнити те, що вимагає системності й терпіння. Це час, коли будь-які процедури, спрямовані на зміцнення, підтяжку, омолодження й роботу з глибинними шарами, приносять особливо помітний ефект.

Також це ідеальний час для стоматологічних процедур — лікування зубів, встановлення імплантів, корекції прикусу, зміцнення емалі. Організм у цей час краще реагує на втручання, пов’язані зі структурою, і легше відновлюється.

Потужні дні для зниження ваги, зменшення жирового прошарку, омолодження. Сприятливі дні для ін’єкцій: мезотерапія, біоревіталізація, плазмотерапія, контурна пластика. Місяць у Козорозі і дає стійкий результат!

29 і 30 жовтня

29 жовтня Місяць у Козорозі до 05:55. Після — у Водолії.

29 жовтня Місяць без курсу — з 05:38 до 05:55

Період Місяця у Водолії сприятливий для креативних змін, незвичайних форм, оновлення іміджу. Ідеальні дні для поновлення, експериментів і легких, але ефективних процедур. Усе, що пов’язане з технологічними доглядами, апаратною косметологією, кисневими і тонізувальними засобами, дасть помітний результат. Організм відкритий до інновацій, а шкіра реагує на свіжі стимули особливо вдячно.

Місяць у Водолії несе дух свободи і пошуку нових рішень. Це енергія, яка робить красу унікальною, живою, не схожою на шаблон. Можна пробувати нові укладки, легкі асиметричні стрижки, повітряне тонування — все, що підкреслює індивідуальність.

31 жовтня

31 жовтня Місяць у Водолії до 05:55. Після — у Рибах.

31 жовтня Місяць без курсу — з 08:15 до 13:46

До 13:46 енергії стають неуважними: все немов іде в туман, втрачає чіткість і напрям. Будь-які починання, домовленості, важливі процедури або купівлі в період Місяця без курсу можуть дати несподіваний, спотворений результат. Краще використати цей час для відпочинку, медитації, відходу в тишу, спостереження за собою. Це момент паузи.

Після 13:46, коли Місяць увійде в знак Риб, день наповнюється м’якістю, чуттєвістю і натхненням. Енергія стає плинною і сприйнятливою — ідеально для процедур, які розслаблюють: аромамасажу, догляду за волоссям зі зволожувальними масками, обгортань, SPA і ритуалів краси, де важливим є не тільки зовнішній, а й внутрішній настрій.

1 і 2 листопада

2 листопада Місяць у Рибах до 17:39. Після — в Овні.

2 листопада Місяць без курсу — з 17:15 до 17:39

Місяць у Рибах немов розчиняє жорсткість і втому, допомагаючи тілу відпустити напругу, а душі — віднайти спокій. Це час інтуїтивного відновлення, коли варто слухати тіло, довіряти відчуттям і робити те, що наповнює. Краса зараз народжується зі стану легкості й натхнення. Тому сприятливими є масажі, м’яке чищення обличчя й тіла, манікюр і педикюр, а також хімічна завивка волосся, зміна кольору, фарбування брів, відвідування стиліста.

3 і 4 листопада

4 листопада Місяць в Овні до 18:16. Після — у Тельці.

4 листопада Місяць без курсу — з 13:21 до 18:16

4 листопада — день із вогненним початком і земним завершенням.

Місяць переміщується Овном, пробуджуючи активність, ініціативу і бажання діяти. Дні підійдуть для динамічних справ, коротких тренувань, експрес-процедур, коли важливі імпульс і енергія.

Однак 4 листопада з 13:21 до 18:16 Місяць буде без курсу — це час невизначеності, коли результати можуть виявитися непередбачуваними, а дії — малоефективними. Краще зробити паузу, не записуватися на важливі процедури і не починати нових справ. Це період, коли енергія ніби вигорає, перш ніж переродитися в новій якості.

Після 18:16 Місяць перейде в знак Тельця, і настрій змінюється: зі стрімкого вогню — у чуттєвий земний спокій. Розпочинається час задоволень і тілесного комфорту. Вечір ідеально підійде для догляду за обличчям і тілом з елементами насолоди — ароматні ванни, поживні маски, масажі з олією, догляд за шкірою й волоссям, усе, що дає відчуття розкоші й стійкості.

5 листопада — день повні в Тельці

Несприятливий для хірургічних втручань, оскільки повний Місяць дає сильні кровотечі. Місяць у Тельці нагадує: справжня краса народжується в уповільненні, у задоволенні бути тут і зараз. Після бурхливого Овна тіло просить турботи, тепла і м’яких дотиків — дайте йому це, і енергія гармонізується природним чином.

