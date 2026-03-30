Календар краси та здоров'я на квітень 2026 року

Енергія Овна поступово з’єднується зі стійкістю Тельця, і це створює ідеальні умови для відновлення, догляду за собою та процедур, які потребують спокою і стабільного результату, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Увесь місяць відчувається як перехід: спочатку — вогонь, імпульс, рух, потім — земля, щільність, тілесність. Це відбивається і на б’юті-процесах: на початку квітня добре запускати оновлення, а ближче до середини і кінця — зміцнювати, живити, відновлювати.

Але важливо пам’ятати: у години Місяця без курсу краще не робити серйозних процедур. Особливо того, що пов’язано з тілом, зовнішністю, уколами краси, фарбуванням, стрижками, купівлею косметики або записом до майстрів. У такі періоди результат може бути нестабільним, короткочасним або просто не тим, що очікувалося.

Календар Місяця без курсу на квітень (час — київський) допоможе вам правильно планувати справи, обирати слушний час для активності й уникати періодів, коли енергія не підтримує нові починання.

Звертайте увагу на те, в які дні транзитний холостий Місяць у тому самому знаку, що й натальний. За спостереженнями помітила, що в такий час легко приходить те, на що давно чекали. Поділіться своїм досвідом, можливо, ви також помітили таку особливість.

Періоди Місяця без курсу — це проміжки часу, коли Місяць завершує останній збіжний мажорний аспект, що сходиться, у знаку і ще не увійшов у наступний. У такий час енергія стає неуважною, процеси сповільнюються, а будь-які починання втрачають чіткість і напрямок і не мають перспективи розвитку. Але сприятливо позбуватися зайвого, проводити лікувальне голодування.

Саме тому астрологи не рекомендують стартувати нові справи, підписувати важливі документи, відвідувати косметолога або перукаря, робити великі покупки або починати проєкти в холостий Місяць — результат може виявитися непередбачуваним або зовсім «зійти нанівець».

1 квітня — від 03:31 до 05:51 Місяць без курсу в Діві

2 квітня — від 11:55 до 3 квітня 15:11 Місяць без курсу у Терезах. Повний Місяць о 05:12 (13⁰ Терезів)

6 квітня — від 00:29 до 02:31 Місяць без курсу в Скорпіоні

8 квітня — від 12:51 до 15:04 Місяць без курсу в Стрільці

11 квітня — від 01:23 до 02:55 Місяць без курсу в Козорозі

13 квітня — від 10:42 до 11:55 Місяць без курсу у Водолії

15 квітня — від 16:07 до 17:04 Місяць без курсу в Рибах

17 квітня — від 14:52 до 18:58 Місяць без курсу в Овні. Молодик о 14:52 (28⁰ Терезів)

19 квітня — від 18:45 до 19:17 Місяць без курсу в Тельці

20 квітня — від 08:17 до 21 квітня 20:00 Місяць без курсу в Близнятах

23 квітня — від 22:28 до 23 квітня 22:41 Місяць без курсу в Раку

25 квітня — від 01:21 до 26 квітня 04:04 Місяць без курсу у Леві

27 квітня — від 14:12 до 28 квітня 12:03 Місяць без курсу в Діві

30 квітня — від 11:51 до 22:02 Місяць без курсу у Терезах.

1–3 квітня

Початок місяця проходить під впливом повні у Терезах. Це час, коли особливо добре йдуть процедури, пов’язані з гармонізацією зовнішності: догляд за шкірою, легкі маски, масажі обличчя, лімфодренаж, робота із симетрією. Краще робити:

легкі доглядові процедури,

чистки без травматичних технік,

масажі обличчя,

корекцію брів,

м’які SPA-ритуали.

Терези дають красу, а повня — прояснення, тому результат буде рівним і естетичним.

4–8 квітня

Цими днями гарний результат дають глибокі процедури:

чистки,

пілінги,

робота з текстурою шкіри,

масажі тіла,

антицелюлітні програми,

обгортання,

процедури для щільності шкіри.

9–16 квітня

Під впливом Марса в Овні, робота, що стосується коригування зовнішності, дає швидкий результат, особливо якщо процедура спрямована на зміцнення, підтяжку, поліпшення тонусу. Це ідеальний час для:

стрижок (волосся росте швидше),

фарбування (колір виходить яскравим),

ламінування,

активних масажів,

спортивних навантажень,

процедур для тонусу шкіри,

апаратної косметології.

15 квітня

Меркурій входить в Овна — добре йдуть процедури, пов’язані з руками, волоссям, манікюром, бровами.

16 квітня

Ідеальний день для процедур, які вимагають сили і глибини: апаратні методики, масажі, робота з м’язами обличчя, лікування хронічних захворювань.

17-22 квітня

Молодик в Овні о 14:52 (gmt+3) відкриває новий місячний місяць і сприяє оновленню, початку курсу процедур або масажу. Це час, коли добре починати:

нові програми догляду,

курси масажу,

спортивні програми,

відновлення після зими,

роботу з харчуванням і здоров’ям.

19 квітня

Слушний день для процедур, що вимагають дисципліни:

корекція фігури,

довгострокові програми догляду,

зміцнення або вирівнювання волосся,

лікування шкіри.

20–22 квітня

Найефективніші дні місяця. Це період, коли всі процедури, спрямовані на тонус, прискорення процесів, зміцнення й оновлення, дають помітний результат:

стрижки та будь-які маніпуляції з волоссям, коли потрібен швидкий ріст, об’єм, оновлення форми,

фарбування і тонування, особливо яскраві відтінки — колір лягає насичено і тримається краще,

ламінування вій і брів, ботокс волосся, кератин — все, що підсилює структуру,

апаратні процедури для обличчя: RF-ліфтинг, мікроструми, ультразвук, лазерні методики легкої та середньої інтенсивності,

процедури для тонусу шкіри, антицелюлітні програми, банковий масаж, лімфодренаж, пресотерапія,

спортивні навантаження, особливо силові та інтервальні, спрямовані на підтяжку, зміцнення, моделювання,

робота з поставою і м’язовим корсетом, включно з пілатесом, йогою сили, функціональними тренуваннями.

23–27 квітня

Це час несподіваних рішень, зміни образу, експериментів. Добре йдуть:

стрижки,

фарбування,

зміна стилю,

легкі доглядові процедури,

ламінування вій і брів,

купівлі косметики та оновлення гардероба,

манікюр і педикюр,

легких SPA,

процедур для сяйва шкіри.

28–30 квітня

Добре йдуть процедури, пов’язані з очищенням, позбавленням від зайвого. Сприятливі: