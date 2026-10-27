Календар краси та здоров’я на листопад 2026 року для всіх знаків зодіаку

Календар краси та здоров’я на листопад 2026 року / © Associated Press

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Від 17 до 30 листопада настає період «оновлення»: Меркурій і Венера рухаються прямо, а отже, можна пробувати щось нове, наприклад, стрижку, колір волосся, нові процедури, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 1 до 8 листопада та від 24 до 30 листопада Місяць у фазі спадання: стрижка добре тримає форму, фарбування лягає рівно, підходять очищення, детокс та депіляція.

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9 листопада о 09:02 — молодик у 17⁰ Скорпіона: пауза, лише м’який відхід.

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Від 9 до 24 листопада Місяць у фазі зростання: волосся росте швидше, це найкращий час для живлення, зміцнення та додання об’єму.

24 листопада о 16:54 — повня у 3⁰ Близнят: відпочинок, вода, легка їжа.

Від 25 листопада Місяць спадає: стрижка добре тримає форму, фарбування лягає рівно, підходять очищення, детокс і депіляція.

У години «Місяця без курсу» не починайте нічого важливого (стрижка, фарбування, нова процедура). Це час для відпочинку, масажу та звичного догляду.

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1–16 листопада: підтримуємо та відновлюємо

1 листопада (до 6:18, Місяць без курсу в Раку). Відпочинок, вода, нічого нового.

1 листопада від 6:18 до 3 листопада 2:10 (Лев, Місяць у фазі спадання). Гарний час для догляду за волоссям: підрівняти кінчики, зробити маски, ламінування або глазурування. Підійдуть масаж спини та легке кардіо. Радикально змінювати зачіску або колір не варто.

3 листопада (2:10 — 10:28, Місяць без курсу). Відпочинок.

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3 листопада з 10:28 до 4 листопада 8:57 (Діва, Місяць у фазі спадання). Чищення обличчя, акуратний манікюр і педикюр, аналізи, налагодження харчування та режиму. Не випробовуйте нову косметику.

4 листопада від 8:57 до 5 листопада 16:38 (Місяць без курсу). Домашні справи, ванна, сон. Увечері 4 листопада починається новий цикл Меркурія, тому варто планувати та записуватися, але поки що нічого не робити. Не записуйтеся на дорогий курс у поспіху.

5 листопада від 16:38 до 7 листопада 15:20 (Терези, Місяць у фазі спадання). Один із найкращих періодів першої половини місяця: догляд за шкірою, зволоження, м’який пілінг, масаж обличчя, спа, питний режим. Фарбування лише у звичний відтінок, новий імідж поки що зарано, адже Венера ретроградна.

7 листопада (15:20) — 8 листопада (0:40), Місяць без курсу. Відпочинок.

8 листопада з 0:40 до 9 листопада (Скорпіон, Місяць у фазі спадання). Лазня або сауна, детокс, скраб, депіляція до молодика. Варто переглянути вміст косметички та аптечки й викинути протерміновані засоби. Ін’єкції та естетичні процедури краще не робити.

9 листопада, молодик. Маски, олії, тиша, сон, прибирання у ванній. Не стригтися, не фарбуватися, не робити процедур.

10 листопада (1:25 — 10:36, Місяць без курсу). Відпочинок.

10 листопада від 10:36 до 12 листопада 13:29 (Стрілець, Місяць у фазі зростання). Розтяжка, плавання, масаж ніг і стегон, антицелюлітний догляд, живильні маски для волосся. Глибокі та травматичні процедури краще не робити.

12 листопада (13:29 — 22:27, Місяць без курсу). Відпочинок.

12 листопада з 22:27 до 14 листопада 20:55 (Козоріг, Місяць у фазі зростання). Гігієна ротової порожнини, кальцій і вітамін D, гімнастика для суглобів, зміцнення нігтів, зволоження шкіри. Можна підрівняти волосся на довжину. 13 листопада Меркурій переходить у прямий рух: перевірте деталі, перечитайте договір із клінікою або майстром, підтвердьте записи. Не підписуйте нічого з першого прочитання.

14 листопада (20:55) — 15 листопада (11:24), Місяць без курсу. Відпочинок.

15 листопада від 11:24 до 17 листопада 16:26 (Водолій, Місяць у фазі зростання). Лімфодренаж і масаж ніг, компресійний догляд, прогулянки, цифровий детокс. Складіть список бажань: який образ, який колір, що хочете змінити. Сама зміна образу поки що передчасна.

Увага: 12–17 листопада — підвищена напруженість (Марс, Юпітер і Сонце в напруженому аспекті). Зростає ризик порізів, подразнень і запалень. Відмовтеся від агресивних процедур: глибоких пілінгів, епіляції воском, роботи з гострими інструментами. Краще — спокійні рухи та вода.

17–30 листопада: оновлення.

17 листопада (16:26 — 23:19, Місяць без курсу). Відпочинок. Від цього дня Венера рухається прямо.

17 листопада від 23:19 до 20 листопада 3:46 (Риби, Місяць у фазі зростання). Педикюр, ванночки для ніг, обгортання, ароматерапія, антинабряковий і лімфодренажний масаж, басейн. Стрижку та інвазивні процедури краще відкласти.

18 та 19 листопада — напружені дні (Сонце та Марс): спрямуйте зайву енергію на тренування, швидку прогулянку або легку йогу; не плануйте інвазивні процедури та епіляцію воском.

20 листопада (3:46 — 7:52, Місяць без курсу). Відпочинок.

20 листопада від 7:52 до 22 листопада 9:38 (Овен, Місяць у фазі зростання). Перша нагода змінити образ: смілива стрижка, яскравий колір. Корисні спорт, кардіо, масаж голови. Шкіра чутлива, тому краще уникати агресивних процедур для обличчя.

22 листопада (9:38 — 12:10, Місяць без курсу). Відпочинок. О 9:23 Сонце входить у знак Стрільця: гарний час для складання планів на рік.

22 листопада від 12:10 до 24 листопада 12:09 (Телець, Місяць у фазі зростання). Найкращі дні місяця для краси: стрижка на ріст, фарбування, догляд за шиєю та декольте, масаж шиї, спа, олії для волосся. Підходить практично все.

23 листопада — спокійний день без метушні: лазня, басейн, масаж, музика, гарний сон.

24 листопада (12:09 — 13:09, Місяць без курсу). Відпочинок. О 16:54 — повня: вода, легка їжа, розтяжка, без процедур і стрижки.

24 листопада від 13:09 до 26 листопада 7:23 (Близнята, Місяць у фазі спадання). Догляд за руками, манікюр, масаж плечей, дихальні практики, завивка та укладка для об’єму. Краще уникати суворих дієт.

25 листопада — найрезультативніший день місяця: запишіться на курс, поставте собі мету щодо здоров’я.

26 листопада (7:23 — 12:51, Місяць без курсу). Відпочинок.

Від 26 листопада Марс у Діві: час налагодити режим сну та харчування.

26 листопада від 12:51 до 28 листопада 7:40 (Рак, Місяць у фазі спадання). Зволоження, догляд за шкірою грудей і декольте, щадне харчування, теплі напої. Відкладіть стрижку та жорсткий детокс.

28 листопада (7:40 — 13:20, Місяць без курсу). Відпочинок.

28 листопада від 13:20 до 30 листопада 12:10 (Лев, Місяць у фазі спадання). Найкращий період місяця для волосся: стрижка для збереження форми, фарбування, ламінування, блиск, масаж спини. 28 листопада Венера та Юпітер перебувають у гармонії, тож це вдалий час для приємних покупок заради краси.

30 листопада (12:10 — 16:12, Місяць без курсу). Відпочинок.

30 листопада о 16:12 (Місяць у фазі спадання в знаку Діви). Підбийте підсумки місяця, заплануйте справи на грудень, наведіть лад у ванній.

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