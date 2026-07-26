Календар краси та здоров’я на серпень 2026 року / © Credits

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Особливу увагу варто звернути на період затемнень від 12 до 28 серпня. У цей час емоційний стан стає більш мінливим, а бажання різко змінити зовнішність може бути зумовлене миттєвим настроєм. Якщо ви давно планували серйозну пластичну операцію, кардинальну зміну іміджу, складні косметологічні процедури або радикальне фарбування волосся, краще, за можливості, перенести їх на спокійніший час, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Ще один важливий момент — періоди Місяця без курсу. У ці години не рекомендується проводити процедури, від яких очікується виражений і довготривалий результат. Нова зачіска може швидко втратити форму, колір волосся може лягти не так, як планувалося, а ефект від косметологічних процедур може виявитися слабшим, ніж очікувалося. Ці проміжки краще присвятити звичайному домашньому догляду, розслаблювальним процедурам, масажу, доглядовим маскам і відпочинку.

Стрижка волосся

Серпень — чудовий час для стрижки, якщо ви хочете освіжити свій образ, надати волоссю доглянутого вигляду або позбутися пошкоджених кінчиків. Особливо вдалим часом стане період від 6 до 11 серпня, коли Венера переходить у знак Терезів, посилюючи прагнення до гармонії, краси та охайності. У ці дні легше підібрати нову зачіску, яка підкреслить переваги зовнішності.

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Після 12 серпня, коли розпочинається період затемнень, краще відмовитися від бажання повністю змінити стиль. Якщо хочеться оновлення, обмежтеся корекцією вже наявної зачіски або легким доглядом за волоссям.

Не варто записуватися до перукаря в години Місяця без курсу, особливо якщо плануєте складну стрижку або зміну довжини волосся.

Фарбування волосся

Початок місяця сприятливий для зміни кольору волосся, фарбування сивини, тонування та догляду за волоссям. Хороші результати можуть дати процедури від 6 до 11 серпня.

Під час періоду затемнень небажано обирати екстремальні відтінки, кардинально переходити від темного кольору до світлого або навпаки. Нерідко через кілька тижнів виникає бажання повернутися до колишнього образу.

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Якщо фарбування пов’язане з важливою подією, бажано не проводити його в дні, коли Місяць не має курсу, та безпосередньо в дні затемнень — 12 і 28 серпня.

Косметологія

До 12 серпня можна проходити більшість процедур по догляду: чистку обличчя, апаратний догляд, біоревіталізацію, мезотерапію, відновлення шкіри, догляд за шиєю та зоною декольте.

Від 12 до 28 серпня бажано уникати процедур, результат яких важко змінити або скасувати. Це стосується пластичних операцій, ниткового ліфтингу, встановлення постійних філерів, татуажу, видалення великих новоутворень без медичної необхідності та інших серйозних втручань.

Якщо процедура проводиться за медичними показаннями і її не можна відкласти, слід дотримуватися рекомендацій особистого лікаря.

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Косметичні ін’єкції

Ботулінотерапію, контурну пластику, збільшення губ, об’ємну корекцію обличчя та інші ін’єкційні процедури бажано планувати до початку періоду затемнень або вже після його завершення.

У другій половині серпня зростає ймовірність того, що кінцевий результат може відрізнятися від початкових очікувань, а період відновлення виявиться довшим, ніж зазвичай.

Манікюр та педикюр

Серпень — ідеальний місяць для догляду за нігтями. Можна робити класичний та апаратний манікюр, зміцнювати нігті та доглядати за стопами.

Якщо ви хочете незвичайного дизайну або кардинальної зміни образу, краще завершити такі процедури до 12 серпня. Після цієї дати варто віддавати перевагу спокійним відтінкам і перевіреним рішенням.

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Догляд за шкірою

Протягом усього місяця корисними є процедури, спрямовані на живлення, зволоження та відновлення шкіри. Особливо добре організм реагує на домашній догляд, професійні маски, лімфодренажний масаж обличчя, догляд за тілом та м’які пілінги, якщо немає протипоказань.

У другій половині серпня бажано ретельніше дбати про захист шкіри від сонця, використовувати засоби з SPF та не зловживати тривалим перебуванням під прямими сонячними променями.

Здоров’я

Перші дні серпня проходять на тлі напруженої взаємодії Марса та Ліліт, тому важливо уникати перевтоми, конфліктів та необдуманих ризиків. У цей період варто бути обережнішим за кермом, під час роботи з інструментами та занять екстремальними видами спорту.

Від 16 до 18 серпня, коли Марс утворює напружений аспект із ретроградним Нептуном, зростає ймовірність помилок через неуважність, втому або переоцінку власних сил. У ці дні бажано відмовитися від алкоголю, дотримуватися обережності під час прийому лікарських препаратів і уважно стежити за своїм самопочуттям.

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Під час періоду затемнень корисно дотримуватися звичного режиму сну, не перевантажувати організм суворими дієтами та не експериментувати з новими оздоровчими методиками. Набагато більший ефект принесуть регулярні прогулянки, повноцінний відпочинок, якісне харчування та помірна фізична активність.

Періоди, коли Місяць не має курсу, у серпні 2026 року

Саме в ці періоди краще не планувати стрижки, фарбування, ін’єкційні процедури, пластичні операції та інші важливі зміни зовнішності:

2 серпня 15:33 — 23:37

4 серпня 21:52 — 5 серпня 05:35

7 серпня 02:25 — 09:08

9 серпня 08:27 — 10:45

10 серпня 10:30 — 11 серпня 11:38

12 серпня 20:37 — 13 серпня 13:18

13 серпня 22:24 — 15 серпня 17:20

17 серпня 14:30 — 18 серпня 00:46

20 серпня: 05:46 — 11:30

22 серпня 23:31 — 23:59

24 серпня 09:30 — 25 серпня 12:01

27 серпня 00:59 — 22:04

28 серпня 19:14 — 30 серпня 05:38.

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