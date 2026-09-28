Календар краси та здоров’я на жовтень 2026 року

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Протягом усього місяця Венера перебуває в ретроградному русі, тому до змін у зовнішності варто підходити особливо обережно. Це стосується насамперед радикальної зміни іміджу, пластичних операцій, естетичної стоматології, ін’єкційної косметології та дорогих процедур, результат яких важко виправити.

Про це розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

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У цей період можуть повертатися колишні естетичні вподобання, змінюватися уявлення про красу, виникати бажання виправити те, що раніше цілком влаштовувало. Однак не кожне таке рішення виявиться вдалим. Особливо обережно слід обирати нових косметологів, стоматологів, масажистів та інших фахівців. Краще віддавати перевагу перевіреним майстрам, з якими вже є позитивний досвід.

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Ретроградна Венера — ідеальний час для відновлення раніше проведених процедур, догляду за шкірою, коригування звичного режиму догляду та повернення до перевірених методів. Можна займатися усуненням наслідків старих косметичних втручань, якщо це рекомендовано лікарем, але не варто експериментувати з незнайомими препаратами та методиками.

Окрему увагу слід приділити періодам, коли Місяць не рухається орбітою (за київським часом). В астрологічній практиці їх вважають непридатними для початку нових процедур, радикальних змін зовнішності та важливих рішень. У ці години краще обмежитися звичним доглядом, відпочинком та повсякденними оздоровчими заняттями.

1 жовтня, четвер

Краще робити: доглядові процедури для обличчя, зволожувальні та живильні маски, дбайливе очищення шкіри, легкий лімфодренажний масаж за відсутності протипоказань. Підійде стрижка для підтримання звичної форми, фарбування у вже знайомий відтінок.

2 жовтня, п’ятниця

Місяць без курсу з 05:42 до 22:54

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Краще робити: звичні домашні процедури, зволоження шкіри, догляд за волоссям, розслаблювальні ванночки для рук і ніг. Можна продовжувати раніше призначене лікування та дотримуватися рекомендацій лікаря.

3 жовтня, субота

Місяць без курсу з 18:08 до кінця дня

Краще робити: у першій половині дня можна займатися звичним доглядом за шкірою та волоссям, робити манікюр, педикюр, легкий масаж у знайомого фахівця. Підійдуть спокійні заняття фізкультурою та догляд за стопами.

4 жовтня, неділя

Місяць весь день не рухається

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Краще: відпочивати, приділити час догляду за собою вдома, використовувати звичні маски для обличчя та волосся, зволожувати шкіру рук і тіла. Підійдуть спокійні вправи на розтяжку та нетривалі прогулянки, якщо дозволяє самопочуття.

5 жовтня, понеділок

Місяць без курсу до 01:54

Краще робити: звичний догляд за обличчям і тілом, стрижку для підтримки форми, фарбування перевіреною фарбою. Можна відвідати знайомого косметолога для підтримувального догляду, провести гігієнічне чищення зубів і продовжити вже розпочаті процедури.

6 жовтня, вівторок

Місяць без курсу з 13:22

Краще робити: у першій половині дня підійдуть доглядові маски, зволоження, манікюр, педикюр, корекція звичної форми брів. Можна відвідати стоматолога для планового огляду або продовжити раніше розпочате лікування. Корисні спокійні вправи для рухливості суглобів.

7 жовтня, середа

Місяць без курсу до 05:52 та з 21:56

Краще робити: вдень можна зайнятися звичним доглядом за шкірою, пройти підтримувальну масажну процедуру у перевіреного фахівця, зробити манікюр або педикюр. Підійдуть помірні фізичні навантаження та відновлювальні заняття, попередньо узгоджені з лікарем.

8 жовтня, четвер

Місяць весь день не рухається

Краще: обмежитися звичними косметичними засобами, зволоженням та живленням шкіри. Можна доглядати за волоссям, робити розслаблювальні ванночки для ніг, займатися легкою гімнастикою.

9 жовтня, п’ятниця

Місяць без курсу до 11:10

Краще робити: у другій половині дня можна повернутися до звичного догляду за обличчям і тілом, зробити манікюр, педикюр, пофарбувати волосся у звичний колір. Підійдуть легкий масаж та планові гігієнічні процедури у знайомих фахівців.

10 жовтня, субота

Краще займатися: звичними процедурами для підтримки краси, доглядом за волоссям, зволожувальними масками, манікюром і педикюром. Для фізичної активності підійдуть прогулянки та помірні тренування.

11 жовтня, неділя

Місяць без курсу з 02:07 до 18:21

Краще підійдуть: звичний догляд вдома, живильні маски, м’яке очищення шкіри, спокійні дихальні вправи та прогулянки. Увечері можна приділити час розслабленню та відновленню після робочого тижня.

12 жовтня, понеділок

Краще підійдуть: догляд за шкірою з акцентом на зволоження та відновлення захисного бар’єру, маски для волосся, манікюр і педикюр. Підійдуть звичні масажні техніки, що не викликають болю та вираженого дискомфорту. Можна продовжити лікування зубів і пройти призначені лікарем процедури.

13 жовтня, вівторок

Місяць без курсу з 11:46

Краще робити: до 11:46 можна зайнятися звичним доглядом за волоссям, зробити манікюр, педикюр, легкий масаж обличчя. Підійдуть планові стоматологічні огляди та вже призначені лікувальні процедури. Після завершення періоду Місяця без курсу можна продовжити звичайний догляд.

14 жовтня, середа

Місяць без курсу до 03:59

Краще робити: цей день підходить для звичних косметичних процедур, фарбування волосся у звичний відтінок, профілактичного манікюру та педикюру. Можна відвідати перевіреного масажиста, провести дбайливий догляд за шкірою та продовжити призначену стоматологічну терапію.

15 жовтня, четвер

Краще підйдуть: підтримувальний догляд за шкірою, стрижка для збереження звичної форми, фарбування у перевірений колір. Це гарний час для регулярних занять лікувальною фізкультурою, масажу за призначенням фахівця та планового стоматологічного лікування.

16 жовтня, п’ятниця

Місяць без курсу з 00:55 до 15:57

Краще робити: після закінчення менструального циклу можна повернутися до звичного догляду за обличчям і тілом, зробити манікюр, педикюр, пофарбувати волосся звичним засобом. Підійдуть легкий розслаблювальний масаж і помірне фізичне навантаження.

17 жовтня, субота

Краще зробити: цей день можна присвятити комплексному догляду вдома. Підійдуть зволожувальні маски, догляд за шкірою голови, звичні процедури для рук і ніг, м’який масаж. Можна пройти планову професійну гігієну ротової порожнини, якщо її вже призначено.

18 жовтня, неділя

Місяць без курсу з 19:12

Краще підійдуть: звичний догляд за волоссям і шкірою, живильні маски, манікюр і педикюр. Вдень можна зайнятися плаванням, прогулянками, помірною гімнастикою. Добре підійдуть розслаблювальні процедури, якщо вони вже знайомі та не мають протипоказань.

19 жовтня, понеділок

Місяць без курсу до 04:40

Краще підійдуть: звичні процедури для обличчя та тіла, догляд за волоссям, манікюр, педикюр. Можна відвідати знайомого косметолога для підтримувального догляду, продовжити призначене стоматологічне лікування, пройти плановий масаж.

20 жовтня, вівторок

Краще підійдуть: дбайливий догляд за шкірою, відновлювальні маски, зволоження волосся, звичний масаж без інтенсивного впливу. Можна приділити увагу гігієні ротової порожнини, профілактичному догляду за яснами та лікуванню, яке вже призначено стоматологом.

21 жовтня, середа

Місяць без курсу з 11:42 до 15:35

Краще зробити: у першій половині дня можна зайнятися звичним доглядом, зробити стрижку для підтримання форми, манікюр або педикюр. Після 15:35 підійдуть звичайні процедури у перевірених майстрів, легкий масаж, догляд за волоссям і шкірою.

22 жовтня, четвер

Краще підійдуть: догляд за шкірою, фарбування волосся перевіреним засобом, манікюр, педикюр та звичні процедури для тіла. Можна відвідати знайомого масажиста, пройти планову консультацію у стоматолога та обговорити подальший догляд за зубами.

23 жовтня, п’ятниця

Місяць без курсу з 06:31 до 22:53

Краще займатися: доглядом за шкірою вдома, зволожувальними масками, спокійними прогулянками, легкою розминкою та звичними вправами.

24 жовтня, субота

Краще робити: звичні процедури з догляду за обличчям, волоссям та тілом. Можна зайнятися відновленням шкіри після раніше проведених косметологічних процедур, якщо фахівець дозволив такі процедури. Підійдуть манікюр, педикюр, м’який масаж і помірні фізичні навантаження.

25 жовтня, неділя

Краще підійдуть: звичний догляд вдома, зволожувальні та живильні маски, догляд за волоссям, розслаблювальні ванночки для рук і ніг. Можна продовжити раніше розпочатий курс масажу або виконувати відновлювальні вправи, рекомендовані лікарем.

26 жовтня, понеділок

Місяць без курсу з 00:59 до 01:34

Краще робити: звичні процедури з догляду за шкірою, волоссям та нігтями. Можна відвідати знайомого косметолога для підтримувального догляду, продовжити лікування у стоматолога, пройти призначений курс масажу. Підійдуть помірні навантаження та заняття, спрямовані на підтримку фізичної форми.

27 жовтня, вівторок

Місяць без курсу з 16:51

Краще робити: у першій половині дня можна зайнятися звичним доглядом за волоссям, зробити манікюр, педикюр, легкий масаж обличчя. Підійдуть планові стоматологічні процедури та догляд за шкірою у перевіреного фахівця. Після 16:51 краще обмежитися домашніми засобами.

28 жовтня, середа

Місяць без курсу до 03:02

Краще підійдуть: звичний догляд за шкірою та волоссям, зволожувальні маски, профілактичний манікюр і педикюр. Можна відвідати знайомого фахівця для регулярних процедур, продовжити призначене лікування та займатися помірною фізичною активністю.

29 жовтня, четвер

Місяць без курсу з 23:43

Краще робити: догляд за шкірою з використанням перевірених засобів, звичне фарбування волосся, манікюр, педикюр. Можна відвідати масажиста для підтримувального масажу, зайнятися лікувальною фізкультурою за призначенням фахівця та пройти планові стоматологічні процедури.

30 жовтня, п’ятниця

Місяць без курсу до 04:05

Краще робити: після 04:05 можна займатися звичним доглядом за обличчям, волоссям і тілом. Підійдуть доглядові процедури для нігтів, легкий масаж, планова гігієна ротової порожнини та помірні фізичні навантаження. Добре завершити раніше розпочаті курси догляду, якщо їх продовження узгоджено з фахівцем.

31 жовтня, субота

Краще: присвятити день відновленню та догляду за собою. Підійдуть звичні маски, зволоження шкіри, догляд за волоссям, манікюр і педикюр. Можна пройти регулярний масаж у перевіреного фахівця, займатися спокійною гімнастикою та продовжувати призначені лікувальні процедури.

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