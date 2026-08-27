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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
13
Час на прочитання
4 хв

Календар краси та здоров’я на вересень 2026 року

Вересень 2026 року поступово переналаштовує внутрішній компас, спонукаючи до усвідомлених рішень, глибоких почуттів та уважного ставлення до себе.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
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Календар краси та здоров’я, вересень 2026 року

Календар краси та здоров’я, вересень 2026 року / © Credits

Енергія місяця неоднорідна — вона поєднує моменти напруженості та натхнення, створюючи атмосферу, в якій багато що починає змінюватися — у стосунках, роботі, фінансових питаннях та особистих цілях, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Протягом усього місяця триває тонкий фоновий процес, який не кидається в очі, але відчутно впливає на внутрішній стан. Він виявляється як тихе напруження, бажання розібратися в глибинних мотивах, переглянути старі рішення та по-новому поглянути на звичні ситуації. Це час, коли зовнішні події стають відображенням внутрішніх змін.

Вересень також пов’язаний із поверненням тем минулого, переглядом цінностей та переоцінкою стосунків — вплив Венери робить емоційну сферу більш насиченою, а питання краси, комфорту та особистого стилю набувають особливого значення. Водночас практична енергія Діви допомагає зберігати баланс, структурувати плани та дбати про тіло й здоров’я.

Загалом цей місяць сприятливий для оновлення, обережних змін, догляду за собою, роботи над звичками та поступового руху до більш гармонійного стану — але вимагає уважності до дат і ритмів, щоб максимально ефективно використати його можливості.

Місяць без курсу (МБК) у вересні — коли краще відпочивати

У ці проміжки часу будь-які дії, що вимагають точності, стабільного результату та професійного втручання, дають незначний ефект.

Найкраще, що можна зробити: релакс, СПА, легкий догляд, маски, ванни, медитація, відпочинок, м’які процедури без ризику.

Періоди ЛБК у вересні 2026 року (Київ)

1 вересня — до 11:01

2–3 вересня — 13:47 — 14:47

5 вересня — 11:40 — 17:30

7 вересня — 16:40 — 19:49

9 вересня — 21:58 — 22:35

11–12 вересня — 08:52 — 02:51

13–14 вересня — 17:26 — 09:44

16 вересня — 06:30 — 19:41

18–19 вересня — 23:44 — 07:55

21 вересня — 17:31 — 20:14

23–24 вересня — 11:18 — 06:23

26 вересня — 11:32 — 13:23

28 вересня — 12:50 — 17:40

30 вересня — 02:36 — 20:26.

Зачіски, стрижки, фарбування

Вересень проходить під впливом Венери, яка рухається по знаку Скорпіона і перебуває в ретроградній петлі. Це робить будь-які зміни зовнішності більш глибокими, але вимагає обережності.

Коли краще стригтися

Після 10 вересня, коли Венера вже перебуває у Скорпіоні, стрижки виходять виразними, підкреслюючи характер.

14–16 вересня — гармонія Марса й Сонця: чудовий час для оновлення образу, сміливих рішень, зміни довжини волосся.

Коли краще фарбувати волосся

До 10 вересня — ніжні, природні відтінки, акуратні оновлення.

Після 10 вересня — можна експериментувати з насиченими кольорами, але важливо заздалегідь продумати результат. Пам’ятаємо, що Скорпіон підсилює драматичність.

Коли не варто робити фарбування

У періоди ЛБК результат може бути нестійким.

15 вересня — напружені аспекти Венери сприяють незадоволенню відтінком, появі плям і взагалі непередбачуваному результату.

Татуаж, перманентний макіяж, брови, губи

Ці процедури вимагають точності, тому:

Найкращі дні

11 вересня — молодик у знаку Діви. Ідеальний час для акуратних, природних, структурних процедур.

14 вересня — Меркурій у тригоні з Ураном. Майстер працює особливо чітко, результат виходить точним і гармонійним.

Обережність

15 вересня — Венера у напружених аспектах: краще перечекати, можливі асиметрія, надмірна яскравість, подразнення шкіри.

Усі періоди ЛБК — лише догляд, жодної постійної роботи.

Косметологія, догляд, косметичні процедури

Вересень поєднує моменти напруженості та оновлення — важливо свідомо обирати дні.

Найкращі дні для процедур

11 вересня — молодик у Діві: догляд за шкірою, очищення, впорядкування щоденних процедур, початок нових процедур.

14–16 вересня — гармонія Марса і Сонця: добре підходять масажі, процедури для тонусу, апаратна косметологія.

22 вересня — Меркурій у секстилі з Юпітером: вдалі консультації, підбір програми догляду, купівля косметики.

Коли краще обмежитися лише легким доглядом

1 вересня — напруженість Сатурна та Марса: шкіра може реагувати чутливо.

15 вересня — Венера перебуває під впливом Плутона та Нептуна: можливі алергії та непередбачувані реакції.

Усі періоди ЛБК — винятково м’які процедури.

Стоматологія

Тут важливо уникати днів, коли Венера перебуває у напруженому стані — вона відповідає за тканини, чутливість та естетичні процедури.

Найкращі дні для лікування зубів

11–14 вересня — спокійні аспекти, висока точність роботи.

22 вересня — сприятливий день для планових візитів, консультацій та діагностики.

Коли слід відмовитися від лікування

15 вересня — ризик підвищеної чутливості та ускладнень.

Періоди ЛБК — можливі затримки, неточність, слабкий ефект.

Схуднення, детокс, робота з тілом

Вересень — ідеальний час для налагодження режиму.

Найкращі дні для старту

11 вересня — молодик у знаку Діви. Вдалий момент для початку дієти, режиму або фітнес-плану.

14–16 вересня — енергія Марса та Сонця допомагає зберігати мотивацію.

Коли не варто починати

1 вересня — внутрішній опір, слабка енергія.

15 вересня — емоційні коливання, ризик зривів.

У періоди ЛБК — лише відпочинок та помірна активність.

Манікюр, педикюр, татуаж, вії, брови

Найкращі дні

11 вересня — акуратна, точна робота.

14–16 вересня — яскраві, виразні образи.

22 вересня — вдалі придбання матеріалів, запис до майстра.

Обережність

15 вересня — можливі помилки майстра, незадоволення формою чи відтінком.

ЛБК — лише догляд, жодної складної роботи.

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