Календар стрижок, краси та здоров'я на травень 2026 року / © Credits

Реклама

На тлі стаціонарного Плутона і переходу Меркурія в Телець від 3 травня процедури проходять краще, а тіло реагує не поверхнево, а «в корінь», оскільки фахівці до них підходять уважно й акуратно, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У травні все, що ми робимо із собою, працює не тільки на рівні форми, а й на рівні стану, тому навіть прості ритуали для догляду відчуваються глибше і дають відчутніший ефект.

Повня у Скорпіоні посилює внутрішні процеси, робить реакції організму вираженішими, а будь-які втручання — більш значущими.

Реклама

Скорпіон діє глибоко і точково, тому втручання в тіло напередодні 1 травня потребують особливо акуратного підходу: енергія цієї доби посилює внутрішні процеси і робить реакції організму вираженішими. Однак у сам день повні не варто записуватися до перукаря, стиліста або косметолога, особливо якщо маніпуляція має на меті кардинальні зміни в зовнішності. Також слід уникати хірургічних операцій.

У період холостого Місяця (Місяць без курсу, неефективний Місяць) у Скорпіоні від 2 травня 11:47 до 3 травня 09:33 (gmt+3) ефективність процедур знижується, тому ліпше уникати стрижок, фарбування, татуажу, перманентного макіяжу, складних косметологічних процедур і будь-яких дій, які потребують точності.

Після завершення холостого ходу Місяця 3 травня енергія стає стійкішою, і можна повертатися до догляду, особливо до тих процедур, які спрямовані на відновлення й живлення — Телець, куди приходить Меркурій, посилює ефект усього, що пов’язано з якістю, щільністю й довговічністю.

Період 4-5 травня напружений: квадрат Марса і Юпітера, а потім квадрат Меркурія і стаціонарного Плутона роблять будь-які втручання в тіло надто різкими. У такі дні краще відмовитися від стрижок, фарбування, хімічних завивок, випрямлення, лазерних процедур, уколів краси і будь-яких маніпуляцій, які можуть дати непередбачуваний результат.

Реклама

До того ж 5 травня майже весь день Місяць неефективний у Стрільці (від 5 травня з 00:33 до 22:06), що додатково знижує ймовірність позитивного результату. Ця доба підходить тільки для м’якого догляду: маски, олії, відновлення шкіри, «спокійні» ритуали.

Від 7 травня з 17:18 до 8 травня 10:27 знову холостий Місяць уже в знаку Козорога, і будь-які процедури краще відкласти. Після виходу Місяця з холостого ходу можна повертатися до процедур, які пов’язані з оновленням, легкістю і зміною образу.

Місяць у Водолії підтримує все нестандартне і свіже: експерименти з формою стрижки, нові техніки фарбування, незвичайні відтінки, легкі укладки, об’єм, повітряні текстури. У цей період добре робити процедури, які дають ефект «поновлення», — догляди, спрямовані на відновлення шкіри, сучасні апаратні методики, масажі, які працюють на поліпшення мікроциркуляції. Водолій завжди посилює прагнення до свободи й новизни, тому будь-які зміни, які роблять образ живішим і сучаснішим, минають особливо вдало.

10 травня з 08:09 до 10 травня 20:39 Місяць у Водолії знову неефективний, і будь-які втручання краще перенести.

Реклама

Після 10 травня ввечері починається більш рівний період, який плавно веде до гармонійного аспекту Сатурна і Меркурія 12 травня. Цей час ідеально підходить для процедур, що вимагають точності: акуратні стрижки, фарбування в натуральні відтінки, догляд за шкірою, чищення, апаратні методики, масажі, спрямовані на відновлення.

12 травня після 13:04 Місяць у Рибах знову йде в холостий хід, тому краще планувати процедури на ранок або перенести на 13 травня після 03:03.

Від 13 до 15 травня будь-які процедури проходять м’яко і передбачувано: цими днями легше домогтися рівного кольору, акуратної форми і стійкого результату, а тіло і шкіра реагують спокійніше і гармонійніше. Це гарні дні для фарбування, завивки, випрямлення, роботи з формою брів, татуажу, перманентного макіяжу, уколів краси, лазерних процедур, чисток і догляду за тілом.

Але 15 травня з 00:33 до 05:31 в Овні Місяць знову без курсу, тому краще починати день після цього часу.

Реклама

16 травня — молодик у Тельці в з’єднанні з Альголь. Це надто потужна точка для будь-яких втручань у тіло. Цього дня краще не робити нічого, що може залишити слід: татуювання, перманентний макіяж, уколи, лазер, глибоке чищення, складні фарбування. Підходять тільки м’які, дбайливі ритуали.

17 травня з 04:02 до 05:23 у Тельці та 17 травня з 22:36 до 19 травня 04:46 у Близнятах — ще періоди Місяця без курсу. Ця доба не підходить для процедур, що вимагають точності або довговічності. Краще зосередитися на догляді, харчуванні шкіри, масках, масажах для розслаблення, SPA.

Після 19 травня починається один із найвдаліших періодів місяця. Меркурій у Близнятах, з’єднання з Ураном, гармонія Венери і Марса — все це робить дні від 19 до 21 травня ідеальними для експериментів із зовнішністю. Можна змінювати колір волосся, пробувати нові стрижки, робити завивки, випрямлення, оновлювати татуаж, робити перманентний макіяж, пробувати нові косметологічні методики, записуватися на масажі, лімфодренаж, апаратні процедури.

Але 20 травня після 16:27 Місяць у Раку знову холостий, і до 21 травня 05:47 краще уникати серйозних втручань.

Реклама

22 травня — день туману через квадрат Венери і Нептуна, і до того ж Місяць 22 травня з 01:05 до 23 травня 09:57 у Леві в холостому ходу. Це час, коли результат може не збігтися з очікуваннями. Краще не експериментувати з кольором, формою і незворотними процедурами. Підходять тільки м’які доглядові практики.

24 травня — м’який, сприятливий день, коли добре займатися відновленням шкіри, волосся, робити масажі, SPA, легкі косметологічні процедури. Але вже 25 травня з 03:54 до 17:34 у Діві Місяць знову холостий, і будь-які медичні/косметологічні втручання краще перенести.

26 травня — напружений день через квадрат Марса і Плутона. У таку добу краще не робити нічого, що може спричинити запалення, травму або непередбачуваний результат. Під забороною уколи, лазер, татуювання, перманентний макіяж, складне фарбування, хімічні завивки. Підходять тільки м’які, щадні процедури.

27 травня після 14:32 і до 28 травня 03:52 Місяць без курсу у Терезах, тому будь-які дії, пов’язані зі зміною зовнішності або форми, у цей час дають менш стійкий результат. Краще перенести їх на період після виходу Місяця з холостого ходу, коли ефект буде помітнішим і передбачуванішим.

Реклама

Після 28 травня починається більш рівний період, який триває до 30 травня, коли Місяць знову йде в холостий хід у Скорпіоні з 03:04 до 15:45. Ці дні підходять для догляду, стрижок, фарбування, випрямлення, завивки, косметології, масажу — але тільки поза холостими проміжками.

31 травня — повня у Стрільці в поєднанні з Ліліт. Це день, коли краще уникати будь-яких процедур, пов’язаних із ризиком, незворотністю або сильним впливом. До того ж Місяць від 31 травня 16:21 до 2 червня 04:19 у Стрільці. Підходять тільки м’які, дбайливі практики.

Новини партнерів