Календар здоров'я, краси та стрижок на березень 2026 року

Березень 2026 вимагає уважнішого ставлення до себе, тому що його загальний ритм м’який, сповільнений і чутливий. Енергія знака Риб і ретроградного Меркурія робить тіло більш сприйнятливим. У такому стані важливо не поспішати й обирати моменти для відходу особливо усвідомлено.

Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Календар здоров'я, краси та стрижок на березень 2026 року

Календар здоров'я, краси та стрижок на березень 2026 року / © Credits

Періоди Місяця без курсу (холостого Місяця) стають корисним орієнтиром: у ці години процеси не закріплюються, результат може вийти нестабільним або швидко «зійти нанівець». Тому стрижки, фарбування, косметологія та будь-які серйозні б’юті-процедури в холостий Місяць не рекомендуються — краще перечекати та обрати час, коли енергія підтримує оновлення та дає стійкий ефект, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Місяць без курсу — це короткі проміжки, коли Місяць завершує останній аспект, що сходиться, у знаку і ще не увійшов до наступного. У такі години енергія «провисає»: процеси не закріплюються, результат не фіксується, а будь-які дії дають ефект, який може зникнути, не проявитися або піти зовсім не туди.

Саме тому в холостий Місяць не роблять стрижки, не фарбують волосся, не проводять процедури з косметології, не розпочинають програми догляду і не роблять важливих закупів для краси. У цей час краще спостерігати за станом тіла і не втручатися в природний перебіг подій.

Нижче — календар усіх періодів Місяця без курсу на березень 2026 року (час київський). Він допоможе вибрати правильні дні для догляду, здоров’я, стрижок і фарбувань, а також уникнути годин, коли будь-які б’юті-процедури можуть дати нестабільний або непередбачуваний результат.

1 і 2 березня

Марс у Рибах робить тіло особливо чутливим, тому будь-які різкі втручання сьогодні можуть дати непередбачуваний результат.

Загалом цей транзит визначає період делікатного ставлення до себе: підійдуть розслаблювальні SPA-ритуали, легкі масажі, теплі ванни, догляд, що заспокоює і відновлює.

Агресивні процедури, складні фарбування або кардинальні зміни образу краще відкласти — енергія дня не підтримує різкість і тиск.

Місяць без курсу: 2 березня від 14:27 до 14:33 (Лев)

3 березня

Місячне затемнення в Діві робить цей день особливо чутливим для тіла і здоров’я. Енергія спрямована на очищення, звільнення від зайвого і відновлення внутрішнього балансу. Організм тонко реагує на все, що ви робите, тому м’які практики догляду цього дня працюють особливо глибоко й ефективно.

Добре підходять будь-які ритуали, пов’язані з чистотою й оздоровленням: детокс, легке харчування, догляд за шкірою, розбір косметики, позбавлення від усього, що більше не служить. Це день, коли тіло саме підказує, що йому потрібно — важливо дослухатися.

Стрижки, фарбування, складні або ризикові процедури сьогодні не рекомендуються. Енергія затемнення робить результат нестабільним, а втручання — занадто різкими для чутливого тла дня.

4 і 5 березня

Енергія дня налаштовує на невеликі, освіжальні зміни: можна спробувати новий аксесуар, інакше укласти волосся, злегка оновити макіяж або додати в догляд щось м’яке і приємне. Це хороший момент для легкого натхнення, але не для кардинальних кроків — радикальні зміни образу сьогодні швидко набридають або виявляються не тим, що хотілося.

Місяць без курсу: 4 березня від 16:53 до 20:56 (Діва)

6 березня

Венера входить у знак Овна і приносить яскравість, рішучість і бажання діяти. Це енергія, яка підштовхує до оновлення образу, до сміливіших рішень і до того, щоб підкреслити свою індивідуальність. Добре пасують стрижки, які додають об’єму і динаміки, а також будь-які активності, пов’язані з тілом: тренування, тонус, рух.

Але складні фарбування, багатоетапні процедури або різкі експерименти з кольором сьогодні можуть виявитися занадто імпульсивними — результат може швидко набриднути або не збігтися з очікуваннями.

Місяць без курсу: від 6 березня 01:22 до 7 березня 06:01 (Терези)

7 і 8 березня

Дні минають під впливом м’якої, розмивної енергії, коли межі сприйняття стають тоншими, а настрій — мрійливішим. Це час, коли легко піддатися ілюзіям та імпульсам, тож будь-які втручання в зовнішність можуть виявитися не тими, що хотілося. Стрижки, фарбування та косметологія цього дня не підходять: результат може бути нестабільним або розчарувати. Краще присвятити час медитаціям, ароматерапії, розслаблювальним ритуалам і тому, що допомагає відновити внутрішній баланс.

9 і 10 березня

Удень Місяць йде в холостий хід, і енергія стає розсіяною і нестабільною. У такі години будь-які втручання в зовнішність дають непередбачуваний результат: колір може лягти нерівномірно, стрижка — «не лягти», а косметологічні процедури — не дати очікуваного ефекту. Це не найкращий момент для активних дій, зате ідеальний час, щоб сповільнитися і дослухатися до себе.

Місяць без курсу: 9 березня від 13:28 до 17:36 (Скорпіон)

11 і 12 березня

Енергія розсіюється, а будь-які дії, пов’язані з коригуванням зовнішності, дають нестабільний або й зовсім непередбачуваний результат. Це не час для втручань, експериментів або оновлень — тіло не «тримає» ефекту, а процедури можуть минути даремно.

Можна присвятити цю добу спокійним справам: переглянути догляд, розібрати косметику, навести лад на б’юті-полиці, оновити плани і дослухатися до того, чого справді хоче тіло. Це час не для дій, а для спостереження і внутрішнього налаштування.

Місяць без курсу: від 11 березня 11:38 до 12 березня 06:07 (Стрілець)

13 березня

Новий транзит Селени (світла кармічна точка — Білий Місяць) у Діві робить цей день особливо гармонійним для всього, що пов’язано з турботою про тіло. Енергія Діви підтримує очищення, лад і відновлення — як зовнішнє, так і внутрішнє.

14 березня

Перевантажувати тіло не варто: агресивні втручання, складні процедури або надмірна активність можуть дати зворотний результат. Це день м’якості, дбайливості й уважного ставлення до себе.

Місяць без курсу: від 13:33 до 17:13 (Козоріг)

15 березня

Енергія дня робить реакції різкими, а рішення — поспішними. Будь-які втручання в зовнішність можуть минути не так, як хотілося б, тому стрижки, фарбування, татуювання і косметологічні процедури краще виключити. Це не час для експериментів.

Підійдуть дихальні практики, легка фізична активність, все, що допомагає зняти напруженість і повернути внутрішню рівновагу.

16–17 березня

Увечері 16 березня починається короткий, але важливий період Місяця без курсу. Енергія стає розсіяною, увага — нестабільною, а будь-які рішення, пов’язані з красою, можуть виявитися поспішними або не дати очікуваного результату. Це не час для активних дій, купівель або запису до майстрів — краще сповільнитися і дати собі простір для відпочинку.

Місяць без курсу: від 16 березня 21:57 до 17 березня 01:15 (Водолій)

18 березня

Енергія дня двоїста: з одного боку, з’являється бажання освіжити образ, спробувати щось нове, додати легкий штрих до стилю або догляду. Такі невеличкі зміни справді можуть принести задоволення і натхнення.

19 березня

Ранні години проходять під впливом Місяця без курсу, і тіло в цей час особливо чутливе. Будь-які втручання — від косметології до складного догляду — можуть дати нестабільний або зовсім нульовий результат. Це ідеальний момент, щоб сповільнитися, виспатися, дозволити собі м’яке розслаблення і дати організму відновитися природним чином.

Місяць без курсу: від 03:23 до 06:03 (Риби)

20 і 21 березня

Від 20 березня енергія стає чіткішою, активнішою і такою, що пробуджує. Це один з тих днів, коли особливо добре починати програми здоров’я, оновлювати образ, робити стрижки для зростання і сили, повертати тілу тонус і свіжість. Усе, що пов’язане з оновленням, працює яскраво й ефективно — але тільки до певного моменту.

Місяць без курсу: від 20 березня з 11:23 до 21 березня 08:35 (Овен)

22–23 березня

Ранок 23 березня минає під впливом Місяця без курсу, і це задає м’який, сповільнений ритм. У такі години будь-які рішення про красу і здоров’я виявляються нестабільними: покупки можуть бути невдалими, процедури — марними, а результат — недовговічним. Краще не втручатися в образ і не витрачати гроші на косметику.

Місяць без курсу: 23 березня — від 07:39 до 10:18 Місяць без курсу в Тельці

24 і 25 березня

З’єднання Сонця із Сатурном робить цей день ідеальним для всього, що пов’язано зі зміцненням і довгостроковим результатом. Це час дисципліни, стабільності та правильних рішень. Зміцнювальні процедури для волосся, шкіри та нігтів працюють особливо ефективно, а стрижки, спрямовані на щільність і структуру, дають стійкий ефект.

Погано підходять легкі, натхненні, емоційні зміни — енергія дня вимагає серйозності та практичності, а не імпульсу. Краще обирати те, що зміцнює, стабілізує і створює основу на майбутнє.

Місяць без курсу: 25 березня — від 00:37 до 12:33 (Близнята)

26 березня

Будь-які дорогі, складні або імпульсивні процедури сьогодні не підходять. Емоційне тло може підштовхнути до рішень, про які пізніше захочеться пожалкувати. Краще обирати те, що легко скасувати або скоригувати: легке укладання, м’який догляд, оновлення аксесуарів, акуратні штрихи в макіяжі.

27 березня

Гарний день для зміцнювальних процедур: догляд за шкірою, нігтями, волоссям, відновлення структури, харчування і спокійні ритуали краси. Усе, що спрямоване на здоров’я і зміцнення, працює особливо добре. Але будь-які імпульсивні зміни зовнішності — від різкої зміни кольору до спонтанної стрижки — краще відкласти: емоційне тло може підштовхнути до рішень, про які пізніше пошкодуєш.

Місяць без курсу: 27 березня від 13:40 до 16:10 (Рак)

28 і 29 березня

28 березня будь-які процедури, спрямовані на здоров’я і красу, дають помітний, стійкий ефект: догляд за шкірою, масажі, м’який детокс, робота з кишківником, розбирання косметики, оновлення доглядових звичок. Це ідеальний день, щоб навести лад, освіжити ритуали і відчути легкість.

29 березня Місяць іде в холостий хід, і енергія стає розсіяною і нестабільною. У такі години будь-які рішення про зовнішність можуть виявитися поспішними або просто не дати результату. Це не час для закупів, яскравих змін або втручань в образ — все буде «повз» або швидко розчарує.

Місяць без курсу: 29 березня від 19:27 до 21:33 (Лев)

30 і 31 березня

Цими днями вкладення в тіло і зовнішність справді повертаються у вигляді задоволення, впевненості та сяйва.

30 березня Венера входить у знак Тельця о 19:00, і це створює ідеальні умови для всього, що пов’язано з естетикою, тілом, доглядом і насолодою. Енергія стає стабільною, чуттєвою і підтримувальною — саме в такі дні процедури дають максимально красивий, стійкий і гармонійний результат.

Добре підходять будь-які б’юті-втручання: стрижки для густоти і блиску, SPA-ритуали, масажі, догляд за шкірою, естетичні процедури, оновлення образу, купівля косметики та парфумерії. Усе, що спрямоване на красу та задоволення, працює особливо глибоко і якісно.

